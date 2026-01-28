miércoles 28 de enero 2026

Impactante

Imágenes exclusivas: el corazón del incendio en Chubut, desde la mirada de los bomberos sanjuaninos

TIEMPO DE SAN JUAN accedió al registro capturado por los propios rescatistas en la línea de fuego, donde los 11 efectivos de la provincia enfrentan jornadas de 14 horas y el peligro extremo del "fuego de copa" para salvar el bosque y las comunidades locales.

Por Miriam Walter
image

En las últimas horas, se conocieron imágenes sacadas por los propios bomberos en plena tarea para salvar el bosque de Chubut, sitiado por las llamas que no dan tregua a los rescatistas. A través de un video y fotos a los que accedió en exclusiva TIEMPO DE SAN JUAN, se aprecia la magnitud de una catástrofe que parece no tener fin, mostrando la perspectiva interna de quienes arriesgan su vida entre las cenizas. Estas piezas visuales permiten dimensionar la valiosa tarea que atraviesan los efectivos sanjuaninos, quienes conviven con el calor extremo y la desolación de un paisaje que arde sin descanso.

image

La presencia de estos héroes en el sur argentino no fue azarosa, sino que se gestó a partir de un requerimiento de colaboración de las autoridades nacionales ante la crisis ígnea que afecta a la Patagonia. Para dar respuesta, la provincia de San Juan, bajo la coordinación de la Dirección de Protección Civil, conformó una comitiva especializada de 11 efectivos. Este equipo interdisciplinario está integrado por personal de la Dirección D9 Bomberos de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario Provincial, incluyendo a profesionales como el Subcomisario Víctor Cabrera y la Subcomisaria Pamela Perea, quienes se desplegaron inicialmente por diez días en zonas críticas como Cholila, el Parque Nacional Los Alerces y el cerro La Momia.

image

La experiencia relatada por Víctor Cabrera esta semana en Radio Sarmiento desde el frente de batalla es cruda y profundamente conmovedora. Los brigadistas enfrentan jornadas extenuantes de 14 horas diarias, que inician al alba y se extienden hasta la noche, alimentándose apenas con viandas en el campo mientras el clima se convierte en su principal enemigo. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió recientemente, cuando las ráfagas de viento transformaron el incendio en un "fuego de copa", una modalidad extremadamente peligrosa donde las llamas corren por la parte superior de los árboles, obligando a una evacuación de urgencia para evitar que los trabajadores quedaran atrapados bajo una lluvia de fuego.

image

Más allá del desafío táctico que implica usar autobombas 4x4, mangueras de 100 metros y herramientas manuales como motosierras y machetes para frenar el avance, existe una carga emocional muy pesada. Los bomberos luchan por proteger las llamadas "ecoviviendas", comunidades que viven en armonía con el bosque y que hoy ven cómo la sequía acumulada de dos años amenaza con devorar sus proyectos y recuerdos. A pesar de que el viento reinicia los focos cada tarde y la lluvia no aparece, los sanjuaninos aseguran sentir una plenitud personal y orgullo inmenso, pues entienden que su vocación es estar presentes en los momentos de mayor desesperación de sus semejantes, transformando el cansancio y la distancia de sus hogares en un motor de solidaridad inquebrantable.

