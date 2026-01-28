miércoles 28 de enero 2026

Calingasta se prepara para la XXVII Fiesta Provincial del Ajo: la grilla de artistas y los detalles para ir

La celebración tendrá lugar el 6 y 7 de febrero en La Ermita, con música en vivo, foodtrucks, entrada gratuita para menores y promociones especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Grilla de artistas, valor de las entradas y todo lo que hay que saber sobre la Fiesta Provincial del Ajo que se vivirá en Calingasta.

Grilla de artistas, valor de las entradas y todo lo que hay que saber sobre la Fiesta Provincial del Ajo que se vivirá en Calingasta.

Calingasta vivirá una nueva edición de uno de sus eventos más tradicionales: la XXVII Fiesta Provincial del Ajo, que se realizará los días viernes 6 y sábado 7 de febrero de 2026 en el Anfiteatro La Ermita.

Bajo el lema “Celebramos Tradición”, la fiesta reunirá a artistas locales, provinciales y nacionales, además de una amplia propuesta gastronómica y cultural para toda la familia.

Las puertas del anfiteatro se abrirán a las 19:00 horas, mientras que los shows en vivo comenzarán a las 22:00 horas. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de un patio de comidas, stands y foodtrucks.

Grilla artística

Viernes 6 de febrero

  • Avelino Cantos

  • Grupo Identidad

  • La Nota

  • Puebleros Riojanos

  • Pueblo Nuevo

  • Avelino González

  • Pepe Rojas

Sábado 7 de febrero

  • Cordilleranos

  • Hermanos Molina

  • Saypa

  • A3 Hermanos Andrada

  • Aire Mansero

  • Voces de la Cumbre

  • Calibre Sureño

  • La Nueva Banda

Entradas y condiciones

Las entradas podrán adquirirse de manera anticipada y también en taquilla.

image

Habrá un precio especial para jubilados y pensionados de $5.000, disponible únicamente en venta por taquilla.

Los menores de 12 años no abonan entrada.

Desde la organización se informó que estará permitido el ingreso con heladeras o conservadoras sin costo, aunque se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas, medida que busca garantizar un evento seguro y familiar.

