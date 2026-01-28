Calingasta se prepara para la XXVII Fiesta Provincial del Ajo: la grilla de artistas y los detalles para ir

Calingasta vivirá una nueva edición de uno de sus eventos más tradicionales: la XXVII Fiesta Provincial del Ajo, que se realizará los días viernes 6 y sábado 7 de febrero de 2026 en el Anfiteatro La Ermita.
La celebración tendrá lugar el 6 y 7 de febrero en La Ermita, con música en vivo, foodtrucks, entrada gratuita para menores y promociones especiales.
Bajo el lema “Celebramos Tradición”, la fiesta reunirá a artistas locales, provinciales y nacionales, además de una amplia propuesta gastronómica y cultural para toda la familia.
Las puertas del anfiteatro se abrirán a las 19:00 horas, mientras que los shows en vivo comenzarán a las 22:00 horas. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de un patio de comidas, stands y foodtrucks.
Viernes 6 de febrero
Avelino Cantos
Grupo Identidad
La Nota
Puebleros Riojanos
Pueblo Nuevo
Avelino González
Pepe Rojas
Sábado 7 de febrero
Cordilleranos
Hermanos Molina
Saypa
A3 Hermanos Andrada
Aire Mansero
Voces de la Cumbre
Calibre Sureño
La Nueva Banda
Las entradas podrán adquirirse de manera anticipada y también en taquilla.
Habrá un precio especial para jubilados y pensionados de $5.000, disponible únicamente en venta por taquilla.
Los menores de 12 años no abonan entrada.
Desde la organización se informó que estará permitido el ingreso con heladeras o conservadoras sin costo, aunque se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas, medida que busca garantizar un evento seguro y familiar.