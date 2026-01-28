Lanzan una colecta solidaria para la familia sanjuanina que tuvo un grave accidente en San Luis

Horas decisivas vive por estas horas una familia sanjuanina que protagonizó un violento choque en la madrugada de este domingo en territorio puntano, cuando el vehículo en el que viajaban impactó contra un camión de gran porte sobre la Ruta Nacional N° 147 , a la altura del kilómetro 860, en la zona de La Calera , camino a la ciudad de San Luis .

Además de una cadena de oración que se multiplicó en las últimas horas por la salud de Federico Estevez y Amelia Pomarada —la pareja que viajaba junto a su hija Evangelina Estevez, Nidia Vega y Verónica Gerez —, también comenzó a circular un pedido solidario. Se trata de una colecta destinada a afrontar los gastos derivados de la internación y la estadía en San Luis, ya que la familia deberá permanecer allí por un tiempo prolongado.

image

“Ayudemos a la familia accidentada en San Luis” es el título del flyer que solicita colaboración para los damnificados, cuyos datos se mantienen bajo reserva.

Actualmente, cuatro de los heridos lograron salir de terapia intensiva y presentan una evolución favorable en el Hospital Central de San Luis “Doctor Ramón Carrillo”. Sin embargo, el conductor del vehículo, Federico Estevez, continúa internado en terapia intensiva en estado delicado.

Según el parte médico más reciente, Amelia Pomarada fue sometida a una intervención quirúrgica para el cierre de heridas y evoluciona de manera favorable. En tanto, Verónica Gerez, amiga de la familia, permanece a la espera de una cirugía por una fractura en la región lumbar. También continúan internadas Nidia Vega, suegra del conductor, y la menor E.E., quien fue intervenida quirúrgicamente en la cabeza y se mantiene bajo estricta observación médica. El cuadro más delicado es el de Federico Estevez, quien permanece en coma inducido, con pronóstico reservado y bajo permanente seguimiento médico.

image

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales de la Subcomisaría 5ª al medio local El Chorrillero, el siniestro ocurrió cuando el conductor del camión, un hombre de 53 años, circulaba por la Ruta Provincial N° 35 y, al intentar girar a la derecha para incorporarse a la Ruta Nacional 147, habría sufrido una falla en el sistema de frenos. Ante esa situación, realizó una maniobra brusca hacia la izquierda e impactó contra un Renault Duster en el que se trasladaban las cinco personas.

Como consecuencia del choque, todos los ocupantes del vehículo de menor porte resultaron heridos y recibieron asistencia médica en el lugar. Dos de ellos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, mientras que personal de Bomberos trabajó para rescatar al conductor del automóvil y a una mujer que habían quedado atrapados en el habitáculo.