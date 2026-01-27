martes 27 de enero 2026

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?

El aviso alcanza a varias zonas de la provincia y advierte sobre tormentas intensas con posible caída de granizo, fuertes vientos y lluvias concentradas en pocas horas durante la tarde y noche de este martes.

La Dirección de Protección Civil de San Juan renovó el alerta meteorológico por tormentas para la tarde y noche de este martes 27 de enero, con especial atención en sectores de la precordillera. Según el informe oficial, los departamentos que podrían verse afectados son Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda.

El fenómeno se enmarca en un alerta amarilla por tormentas, que prevé la ocurrencia de episodios fuertes y, en algunos casos, localmente severos. Las tormentas podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que alcanzarían los 90 km/h.

Desde el organismo indicaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que estos registros sean superados de manera puntual. En los sectores más elevados de la Cordillera, especialmente en la zona de la puna, las precipitaciones podrían darse en forma de granizo y/o nieve.

Ante este escenario, Protección Civil recordó los números de emergencia disponibles para la población:

103

911

Además, se reiteraron una serie de recomendaciones preventivas, entre ellas asegurar techos y desagües, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua, evitar circular por calles anegadas y mantenerse en lugares seguros durante el desarrollo de la tormenta. En caso de granizo, se aconseja permanecer bajo resguardo, conservar la calma y revisar posibles daños una vez finalizado el fenómeno.

Las autoridades pidieron a la población seguir atentos a los comunicados oficiales y extremar las precauciones, especialmente en las zonas señaladas como de mayor riesgo.

