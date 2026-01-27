Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan

La Vuelta a San Juan 2026 empezó a ordenarse en serio con la disputa de la Etapa 4 , una contrarreloj individual que dejó definiciones importantes en la clasificación general. En el exigente trazado de Zonda, con final en el mirador de Punta Negra y la lluvia como condimento extra, Tomás Contte fue el más rápido del día y dio un golpe clave en la carrera.

El pedalero de la Municipalidad de Pocito , quien integra el prestigioso equipo portugués Aviludo-Louletano junto a Nicolás Tivani, marcó un tiempo de 17:39.450 en los 12,5 kilómetros de recorrido y se quedó con la victoria de etapa, superando a los hombres de Plus Racing, Cristóbal Baeza Muñoz (17:51.630) y Héctor Quintana (17:52.160), que completaron el podio.

La jornada representó un punto de inflexión para el equipo pocitano, que volvió a mostrarse sólido en un terreno donde el esfuerzo individual marca diferencias. Hasta esta etapa, el más chico de los Tivani, también de Pocito, venía defendiendo la malla líder tras las primeras jornadas, pero la contrarreloj terminó de reordenar la general y dejó a Contte al frente.

La prueba se largó a las 15.30 y combinó sectores veloces en su primera mitad con un ascenso final exigente por Ruta Interlagos, hasta el mirador de Punta Negra. Sin metas sprint ni de montaña en juego, cada ciclista compitió mano a mano contra el reloj, buscando minimizar errores y administrar fuerzas en un contexto climático adverso.

Además del cambio de mando en la general, la etapa permitió confirmar a los líderes de las distintas clasificaciones: Martín Mancilla Labrín (Stamina Racing) se mantiene como el mejor Sub 23; el sanjuanino Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) continúa al frente entre los locales; Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía / Gremios) manda en la montaña; y Leandro Velardez (Municipalidad de Pocito) lidera la meta sprint.

Con Pocito firme en lo más alto y la general más ajustada, la Vuelta a San Juan entra en su tramo decisivo. Las próximas etapas volverán al pelotón compacto y prometen nuevas batallas entre los principales candidatos, en una edición que empieza a mostrar a sus verdaderos protagonistas.

Así será la Etapa 5

Concentración: Frente al Parque Municipal de Rivadavia – 14.15 hs

Largada: Calle Rastreador Calívar frente Parque Municipal de Rivadavia – 15.30 hs

Llegada: Av. Libertador Gral. San Martín frente al Complejo Forense, Rivadavia

Tren Controlado: Por calle Rastreador Calívar al norte hasta girar al oeste en rotonda de Av. Libertador Gral. San Martín, continuar y frente a Plaza 20 de Noviembre, Vía Oficial KM0 (1,200km aprox.)

Recorrido: Por Av. Libertador Gral. San Martín al oeste hasta calle Galíndez, al norte hasta girar en la rotonda al oeste por Ruta 60, paredón Dique de Ullum, hasta calle Arnobio Sánchez, Valentín Ruiz, hasta cruce con calle Hermógenes Ruiz. Desde este punto se recorrerán tres giros al circuito comprendido por calles Aviadores Españoles, paredón Dique Punta Negra, Ruta Interlagos, calle Las Moras, Hermógenes Ruiz hasta nuevamente calle Aviadores Españoles. Cumplidos los tres giros girar al oeste por calle Valentín Ruiz, Arnobio Sánchez, Ruta 60, paredón Dique de Ullum, hasta rotonda calle Galíndez, al sur hasta Av. Libertador Gral. San Martín, al este hasta Línea de Meta frente a Complejo Forense de Rivadavia.

Total del recorrido: 138,700km aprox