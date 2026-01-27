martes 27 de enero 2026

Relevamiento

El temporal golpeó zonas productivas y activó relevamientos oficiales en Zonda e Iglesia

Equipos del Ministerio de Producción recorrieron fincas afectadas por la creciente y el temporal en Zonda y en Iglesia, donde evaluaron pérdidas en viñedos, frutales y cultivos hortícolas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luego de las fuertes tormentas que afectaron distintos puntos de San Juan, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria llevó adelante recorridas en zonas productivas dañadas tanto en el departamento Zonda como en el departamento Iglesia, con el objetivo de dimensionar el impacto del fenómeno climático y avanzar con la asistencia a los productores.

En el departamento Zonda, particularmente en el sector sur, la crecida provocada por las inundaciones impactó de manera significativa sobre la producción local. Según estimaciones técnicas y testimonios de los propios productores, se trató de un evento de magnitud extraordinaria, sin antecedentes similares en las últimas décadas y de difícil contención. Incluso, uno de los damnificados aseguró que no existen registros familiares de una creciente de estas características.

image

Durante la recorrida en esa zona, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, acompañó a los productores, escuchó sus inquietudes y se puso a disposición para articular las acciones necesarias desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Los daños más importantes se concentraron en frutales, olivos, pistacho y, especialmente, en uva de mesa y otros varietales, muchos de ellos a punto de cosecha o en plena cosecha.

En paralelo, se constató el inicio de trabajos preliminares por parte de la Dirección de Hidráulica y de Vialidad Nacional, con el objetivo de reencauzar el río y prevenir posibles nuevos desbordes ante eventuales lluvias.

image

Por otra parte, en el departamento Iglesia, un equipo de la Dirección de Contingencias y Registro de Productores realizó un relevamiento en fincas ubicadas en las localidades de Rodeo y Zonda -esta última perteneciente a Iglesia y distinta al departamento Zonda-. La visita contó con el acompañamiento técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

En total, se evaluaron daños en 15 fincas, donde el temporal del jueves 22 de enero afectó cultivos de poroto chala rosada, maíz, tomate, berenjena, alcayota y zapallo. Tras el peritaje realizado por los profesionales, se procedió a la toma de las denuncias correspondientes por parte de los productores.

Del operativo participaron el director de Contingencias y Registro de Productores, Alberto Gallardo, y el director de Desarrollo Económico, Federico Cordero. Desde el Ministerio recordaron que los productores afectados por la creciente en Zonda deben acercarse a la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro de Productores, ubicada en el cuarto piso, núcleo 5, del Centro Cívico, para formalizar las denuncias y acceder a la asistencia prevista.

