"Los sanjuaninos son unos cochinos", el duro mensaje del joven de la bolsa que va limpiando San Juan

Exequiel Cayo volvió a sacudir a los sanjuaninos con un mensaje directo y sin filtros sobre la acción de dejar basura en los espacios públicos de San Juan.

Con una bolsa en la mano, visiblemente indignado y caminando entre botellas, bolsas plásticas y residuos de todo tipo, Exequiel Cayo volvió a sacudir a los sanjuaninos con un mensaje directo y sin filtros. “Los sanjuaninos son cochinos, irrespetuosos”, lanza en un video que rápidamente se viralizó y volvió a poner en agenda el grave problema de la basura en los espacios naturales de la provincia.

“Me da mucha pena hacer este video, porque yo también soy sanjuanino. Estoy atrás de El Pinar y estoy un poco indignado, la verdad, porque es increíble la cantidad de basura que deja la gente acá”, expresa el joven mientras señala los residuos que aparecen a simple vista en cada rincón. “Yo sé que mucho no va a cambiar, pero sin duda lo que yo hago es el ejemplo de lo que todos deberían hacer, incluido el gobierno de San Juan”, agrega, anticipando además que tiene “algo planeado” para los próximos videos.

Durante el registro, Exequiel muestra carteles que invitan a cuidar el lugar, cestos ignorados y basura colgada de árboles o tirada junto al río. “Mirá, acá hay un cartelito que dice ‘no se olvide llevar la basura’. Parece que se lo pasaron por los hue...”, dispara con bronca. “Donde quiera que mires, hay mugre”, insiste, mientras recoge botellas, colillas de cigarrillos y restos de residuos domiciliarios.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " “Los sanjuaninos son unos cochinos” Exequiel Cayo, un joven sanjuanino de 23 años, volvió a viralizarse tras recorrer el río San Juan mostrando la enorme cantidad de basura que dejan quienes visitan la zona. Con una bolsa en la mano, limpia el lugar y apunta contra la falta de conciencia ambiental, incluso señalando la responsabilidad del Estado. Su objetivo: dar el ejemplo, generar conciencia y lograr un San Juan más limpio. Mirá el video y sumate al cambio. *Video: costadeltigre Más info en @tiempodesanjuan #videoviral #basura #limpieza #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Detrás del mensaje crudo hay una historia de compromiso sostenido. Exequiel Cayo es un joven comerciante de 23 años que maneja el parador Costa del Tigre, ubicado en las inmediaciones del río San Juan. Desde ese lugar fue testigo, durante años, de cómo un espacio que marcó su infancia se transformaba en un basural. “Siempre me molestó ver basura en el río. Yo he vivido básicamente toda mi infancia acá, entonces para mí es un lugar muy preciado”, contó en diálogo con Tiempo de San Juan.

El impulso para pasar a la acción llegó de la mano de amigos que lo alentaron a comenzar. “Un día me dijeron ‘pongámonos a limpiar’ y nos pusimos a limpiar. Después, por la facultad y el trabajo, no siempre podemos juntarnos, pero yo decidí dedicarle al menos una hora por día a limpiar este lugar”, relató.

En las primeras jornadas se encontró con una realidad aún más dura de lo esperado: bolsas de basura completas, como si el río fuera elegido deliberadamente como destino final de los residuos. Lejos de desmotivarlo, esa imagen reforzó su decisión. “Creo que es un camino de ida. Una vez que terminemos de limpiar este sector, vamos a avanzar con otro, y con otro, hasta poder generar conciencia entre todos los sanjuaninos”, aseguró.

El trabajo comenzó en la zona de Benavídez y Costanera, a unos 100 metros del dique repartidor San Emiliano, un sector muy concurrido por vecinos y visitantes. “Arrancamos por ahí porque es un lugar muy recorrido. De ahí vamos a seguir hacia el dique y después en dirección a calle Costanera. Vamos a avanzar hasta donde lleguemos”, explicó.

Además de limpiar, Exequiel sueña con instalar carteles y promover acciones que inviten a reflexionar sobre el cuidado del ambiente. En uno de los mensajes que muestra en el video se lee: “Cuando se haya contaminado el último río, el hombre se dará cuenta de que no puede comerse el dinero”. Una frase que resume el espíritu de su cruzada. “Por ahora el objetivo es poder limpiar todo. No pienso rendirme”, afirma.

Mientras tanto, sus publicaciones continúan sumando miles de reacciones positivas y comentarios de usuarios que se comprometen a ayudarlo. Con una bolsa, un celular y mucha bronca transformada en acción, Exequiel volvió a interpelar a toda la sociedad sanjuanina.