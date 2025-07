Quién es el joven entusiasta que puso manos a la obra y está limpiando el río San Juan

Exequiel maneja el parador “Costa del Tigre”, ubicado en las inmediaciones del río, y desde ese lugar vio durante años cómo se acumulaban botellas, latas y bolsas de basura en un espacio que para él siempre fue especial. “La verdad es que la iniciativa siempre estuvo, siempre me molestó ver basura en el río. Yo he vivido básicamente toda mi infancia acá, entonces para mí es un lugar muy preciado”, contó en diálogo con Tiempo de San Juan.

El impulso definitivo no llegó solo. “Unos amigos me animaron. Un día me dijeron ‘pongámonos a limpiar’ y nos pusimos a limpiar. Ya después, por la facultad y el trabajo, no siempre podemos juntarnos, pero yo decidí dedicarle al menos una hora por día a limpiar este lugar”, relató.

Lo que encontró en sus primeras jornadas lo sorprendió: bolsas de basura completas, como si las personas eligieran directamente el río como destino final de los residuos domiciliarios. Pero lejos de desanimarse, ese descubrimiento reforzó sus ganas de continuar. “Creo que es un camino de ida. Una vez que terminemos de limpiar este sector, vamos a avanzar con otro, y con otro, y así hasta poder generar una conciencia entre todos los sanjuaninos”, aseguró.

Su misión, sin embargo, no se limita a recoger basura. Exequiel también sueña con poner carteles que inviten a cuidar el río y promover acciones que despierten conciencia ambiental. “Por ahora el objetivo es poder limpiar todo. No pienso rendirme”, afirmó.

La respuesta de la gente fue inmediata. Su cuenta de TikTok, “Costa del Tigre”, donde muestra los avances de la limpieza, ya superó los 2 mil “me gusta”. Además, recibió mensajes de apoyo de sanjuaninos que quieren sumarse a su cruzada. “El que más me conmovió fue el de una madre que se quería sumar con sus hijos, quería darle el ejemplo de poder cuidar lo que les pertenece, que es el río”, contó.

El trabajo comenzó en la zona de Benavídez y Costanera, a unos 100 metros del dique repartidor San Emiliano, un punto muy concurrido por quienes visitan el río. “Arrancamos por ahí porque es un lugar muy recorrido. De ahí vamos a seguir hacia el dique y después en dirección a calle Costanera. Vamos a avanzar hasta donde lleguemos”, adelantó.

Por ahora, Exequiel está trabajando todos los días a partir de las 17 horas. Y mientras organiza una jornada masiva para que más voluntarios se sumen, continúa compartiendo el proceso en redes sociales. “Estoy seguro de que solo puede salir algo bueno de todo esto”, dice, convencido de que la belleza del río San Juan merece ser rescatada del olvido y la basura.