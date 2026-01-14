Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

La Policía cree haber dado un golpe contra la banda que, en menos de un mes, asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en la zona de Concepción. Hay dos detenidos y secuestraron dos armas de fuego y efectos que podrían pertenecer a las víctimas de esos atracos callejeros. El modus operandi era sencillo y reiterado: solicitaban un viaje a través de las aplicaciones y luego emboscaban al chofer cuando llegaba al punto acordado.

Según la investigación, a la organización delictiva se le adjudican al menos siete asaltos cometidos desde mediados de diciembre pasado, varios de ellos con un alto nivel de violencia. En distintos hechos, los conductores fueron amenazados con armas de fuego y cuchillos antes de ser despojados de sus pertenencias, una situación que generó preocupación entre quienes trabajan con estas plataformas en la zona céntrica y alrededores.

El avance de la causa estuvo a cargo del personal de la División Robos y Hurtos, bajo directivas del fiscal Cristian Catalano de la UFI Delitos contra la Propiedad, que durante semanas siguió una misma línea investigativa al advertir similitudes entre los ataques. El análisis de recorridos, horarios y testimonios permitió unir los casos y apuntar hacia un mismo grupo que actuaba de manera organizada y reiterada en Concepción.

Con las pruebas reunidas, este miércoles se realizaron seis allanamientos simultáneos en viviendas de los barrios General Acha y Dorrego, en Capital, y Levenson, en Chimbas. En esos procedimientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad, identificados como Bazán y Moreno, este último con pedido de captura vigente por haberse fugado del régimen de salidas transitorias del penal de Chimbas.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un revolver y una escopeta, prendas de vestir que habrían sido utilizadas en los asaltos y varias billeteras que podrían coincidir con las denunciadas por las víctimas. Ese material quedó a disposición de la Justicia y será clave para intentar vincular a los detenidos con cada uno de los hechos investigados.

La pesquisa continúa y no se descarta que haya más personas involucradas en la seguidilla de robos. Por ese motivo, los investigadores mantienen abiertas distintas líneas de trabajo y analizan nuevas medidas para dar con el resto de los presuntos integrantes de la banda.

Desde la fuerza indicaron que la investigación continúa bajo directivas del Ministerio Público Fiscal y no se descartan nuevas medidas, detenciones e imputaciones en el marco de la causa, ya que habría otros integrantes de la banda aún no identificados.