Choque sobre Ruta 40 en Pocito: dos vehículos destrozados y un gran susto sin heridos

Un violento accidente de tránsito tuvo lugar en la noche de este martes en el departamento Pocito , sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Calle 12. El hecho ocurrió pasadas las 19 horas y dejó importantes daños materiales en dos vehículos.

De acuerdo a la información aportada por fuentes policiales, el choque se produjo cuando un Volkswagen Gol colisionó desde atrás a una camioneta Toyota que circulaba por la misma arteria. Como consecuencia del impacto, el automóvil sufrió severos daños en la parte frontal, mientras que la camioneta presentó roturas considerables en uno de sus guardabarros.

Afortunadamente, ambos rodados eran conducidos únicamente por sus choferes y ninguno resultó con lesiones, por lo que no fue necesario el traslado de personas a centros de salud. Hasta el momento, no trascendieron las identidades de los involucrados.

Cabe destacar que en la intersección donde ocurrió el siniestro hay semáforos en funcionamiento, un dato que será clave para la investigación. En el lugar trabajó personal policial de la jurisdicción, mientras que la UFI Delitos Especiales tomó intervención para establecer cómo se produjo el hecho y determinar eventuales responsabilidades.