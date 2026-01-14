Video: así ladrones se llevaron varios objetos robados de una casa en Rawson

Un violento robo generó preocupación y bronca entre los vecinos del Barrio Suoes , en Rawson . Ladrones ingresaron a una casa durante la madrugada del pasado martes y se llevaran numerosos elementos de valor. El hecho quedó grabado en videos , mediante cámaras de seguridad.

Según la información que llegó a Tiempo de San Juan, los ladrones accedieron al domicilio por la parte trasera, un método que -según relataron vecinos- no es nuevo en la zona y ya se repitió en otros hechos delictivos recientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2011480887066603644&partner=&hide_thread=false Así ladrones entraron a robar a una casa en Rawson pic.twitter.com/5nJKRnw0SB — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 14, 2026

Los propietarios denunciaron el faltante de televisores, dinero en efectivo, una moto y otros objetos de valor. Tras el robo, difundieron imágenes que muestran las consecuencias del ataque: rejas violentadas, colchones tirados, desorden total en el interior de la casa y los soportes de los televisores aún colocados, pero sin los aparatos.

Desde el barrio manifestaron su malestar por la situación de inseguridad y aseguraron que la presencia policial es escasa o nula, pese a los reiterados reclamos. “No es la primera vez que pasa y nadie viene”, expresaron.

Las imágenes tras el robo

image

image

image