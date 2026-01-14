Video: así ladrones se llevaron varios objetos robados de una casa en Rawson
El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en el barrio Suoes. Los delincuentes ingresaron por la parte trasera del domicilio y se llevaron televisores, dinero y una moto. Vecinos denunciaron reiterados robos y falta de presencia policial.
Un violento robo generó preocupación y bronca entre los vecinos del Barrio Suoes, en Rawson. Ladrones ingresaron a una casa durante la madrugada del pasado martes y se llevaran numerosos elementos de valor. El hecho quedó grabado en videos, mediante cámaras de seguridad.
Según la información que llegó a Tiempo de San Juan, los ladrones accedieron al domicilio por la parte trasera, un método que -según relataron vecinos- no es nuevo en la zona y ya se repitió en otros hechos delictivos recientes.
Los propietarios denunciaron el faltante de televisores, dinero en efectivo, una moto y otros objetos de valor. Tras el robo, difundieron imágenes que muestran las consecuencias del ataque: rejas violentadas, colchones tirados, desorden total en el interior de la casa y los soportes de los televisores aún colocados, pero sin los aparatos.
Desde el barrio manifestaron su malestar por la situación de inseguridad y aseguraron que la presencia policial es escasa o nula, pese a los reiterados reclamos. “No es la primera vez que pasa y nadie viene”, expresaron.