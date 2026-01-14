"Es falso que sin Presupuesto no se pueda hacer": un edil le respondió a Rosas, tras confirmar que no habrá Fiesta de la Uva y el Vino

Luego de que la intendenta de Caucete, Romina Rosas, confirmara la suspensión de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino 2026 y atribuyera la decisión a la falta de Presupuesto aprobado, desde el Concejo Deliberante salió una respuesta directa que reavivó la polémica política en el departamento.

Impacto en Caucete Confirmado por Romina Rosas: no habrá Fiesta de la Uva y el Vino y hubo dardos contra el Concejo Deliberante

El concejal Emanuel Castro cuestionó con dureza los argumentos del Ejecutivo y aseguró que la cancelación del evento fue una decisión política y no una imposibilidad administrativa. En declaraciones radiales, el edil afirmó: “Es falso que sin Presupuesto no se pueda hacer la Fiesta. La Carta Orgánica es clara: cuando no hay Presupuesto aprobado rige el anterior por reconducción automática”.

Castro fundamentó su postura en el artículo 86 de la Carta Orgánica Municipal de Caucete, que establece que, ante la falta de sanción del Presupuesto al inicio del ejercicio, se reconducen automáticamente las partidas ordinarias vigentes. En ese sentido, remarcó que la Fiesta de la Uva y el Vino ya estaba contemplada en el Presupuesto anterior. “La Fiesta estaba incluida, por lo tanto estaba plenamente habilitada”, sostuvo.

El concejal fue más allá y descartó que exista un impedimento legal o financiero. “Culpar al Concejo es una excusa. La Intendenta tenía las herramientas para hacer la Fiesta y decidió no hacerlo”, expresó, y advirtió que la suspensión afecta directamente a los vecinos del departamento, además de perjudicar a artistas, emprendedores y trabajadores que dependen del evento.

Desde la oposición insistieron en que la Carta Orgánica le otorga al Departamento Ejecutivo la iniciativa exclusiva para la organización de la administración municipal y el cálculo de recursos, por lo que —según esa interpretación— la responsabilidad final sobre la realización o no de la Fiesta recae en la Intendencia.

Las declaraciones de Castro se conocen luego de que Rosas anunciara públicamente que durante el verano de 2026 no se realizará la 26ª edición de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino, uno de los eventos más convocantes de Caucete, y responsabilizara al Concejo Deliberante por no haber tratado el Presupuesto municipal.