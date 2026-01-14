miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Descargo

"Es falso que sin Presupuesto no se pueda hacer": un edil le respondió a Rosas, tras confirmar que no habrá Fiesta de la Uva y el Vino

La suspensión de la Fiesta de la Uva y el Vino 2026 generó un fuerte cruce político en Caucete, luego de que el concejal Emanuel Castro asegurara que el evento podía realizarse por reconducción presupuestaria y acusara al Ejecutivo municipal de haber tomado una decisión política.

Por Redacción Tiempo de San Juan
romina rosas caucete fiesta uva vino emanuel castro
Lee además
confirmado por romina rosas: no habra fiesta de la uva y el vino y hubo dardos contra el concejo deliberante
Impacto en Caucete

Confirmado por Romina Rosas: no habrá Fiesta de la Uva y el Vino y hubo dardos contra el Concejo Deliberante
Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas.
Comunicado

La respuesta de Daniela Rodríguez tras vetar el presupuesto votado por el Concejo Deliberante

El concejal Emanuel Castro cuestionó con dureza los argumentos del Ejecutivo y aseguró que la cancelación del evento fue una decisión política y no una imposibilidad administrativa. En declaraciones radiales, el edil afirmó: “Es falso que sin Presupuesto no se pueda hacer la Fiesta. La Carta Orgánica es clara: cuando no hay Presupuesto aprobado rige el anterior por reconducción automática”.

Castro fundamentó su postura en el artículo 86 de la Carta Orgánica Municipal de Caucete, que establece que, ante la falta de sanción del Presupuesto al inicio del ejercicio, se reconducen automáticamente las partidas ordinarias vigentes. En ese sentido, remarcó que la Fiesta de la Uva y el Vino ya estaba contemplada en el Presupuesto anterior. “La Fiesta estaba incluida, por lo tanto estaba plenamente habilitada”, sostuvo.

El concejal fue más allá y descartó que exista un impedimento legal o financiero. “Culpar al Concejo es una excusa. La Intendenta tenía las herramientas para hacer la Fiesta y decidió no hacerlo”, expresó, y advirtió que la suspensión afecta directamente a los vecinos del departamento, además de perjudicar a artistas, emprendedores y trabajadores que dependen del evento.

Desde la oposición insistieron en que la Carta Orgánica le otorga al Departamento Ejecutivo la iniciativa exclusiva para la organización de la administración municipal y el cálculo de recursos, por lo que —según esa interpretación— la responsabilidad final sobre la realización o no de la Fiesta recae en la Intendencia.

Las declaraciones de Castro se conocen luego de que Rosas anunciara públicamente que durante el verano de 2026 no se realizará la 26ª edición de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino, uno de los eventos más convocantes de Caucete, y responsabilizara al Concejo Deliberante por no haber tratado el Presupuesto municipal.

Temas
Seguí leyendo

Recaudación 2025: cómo cerró San Juan cuando se la mide contra inflación y presupuesto

Arde Chimbas: Daniela Rodríguez vetó el presupuesto votado por el Concejo y hubo respuesta

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca

Calingasta confirmó dos fiestas departamentales y puso en duda la tercera por la situación económica

Crece la alarma por la inseguridad en Chile: San Juan pidió refuerzos y más acompañamiento para sus ciudadanos

Quién es Alejandro Savoca, el hombre que surgió de la cantera de Pepe Villa y ahora quiere pelearle el puesto en UPCN

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Rosas reavivó la polémica con el Concejo Deliberante por el aumento de tasas municipales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
arde chimbas: daniela rodriguez veto el presupuesto votado por el concejo y hubo respuesta
Conflicto

Arde Chimbas: Daniela Rodríguez vetó el presupuesto votado por el Concejo y hubo respuesta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos
Importante

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan
Clima

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan

Le dieron una paliza para robarle a un reconocido influencer sanjuanino
Una estrella asaltada

Le dieron una paliza para robarle a un reconocido influencer sanjuanino

Imagen ilustrativa
Ataque a domicilio

Se ausentó de su casa de Rawson durante el día y le robaron de todo, incluso sus ahorros de $5.000.000

Te Puede Interesar

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena
Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Por Luz Ochoa
La cordillera iglesiana alberga yuyos con variopintas propiedades medicinales.
Extenso catálogo

Yuyos iglesianos: uno por uno, la farmacia natural que habita en la Cordillera y está al alcance de la mano

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón
Novedades

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón

Es falso que sin Presupuesto no se pueda hacer: un edil le respondió a Rosas, tras confirmar que no habrá Fiesta de la Uva y el Vino
Descargo

"Es falso que sin Presupuesto no se pueda hacer": un edil le respondió a Rosas, tras confirmar que no habrá Fiesta de la Uva y el Vino

El nuevo mapa de los DTs en el fútbol sanjuanino: regresos, apuestas y cambios fuertes
Movimientos en los bancos

El nuevo mapa de los DTs en el fútbol sanjuanino: regresos, apuestas y cambios fuertes