Confirmado por Romina Rosas: no habrá Fiesta de la Uva y el Vino y hubo dardos contra el Concejo Deliberante

La intendenta de Caucete , Romina Rosas , confirmó que durante el verano de 2026 no se realizará la 26ª edición de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino , uno de los eventos más representativos y convocantes del departamento. El anuncio lo realizó en declaraciones radiales, donde explicó que la decisión está directamente vinculada a la falta de presupuesto aprobado para el presente año.

En ese contexto, la jefa comunal apuntó de manera directa contra el Concejo Deliberante, al sostener que el cuerpo no trató el Presupuesto municipal. “Lamentablemente, no habrá fiesta. No hay presupuesto aprobado y esto es consecuencia y pura responsabilidad que tienen que asumir los concejales”, expresó Rosas durante la entrevista.

Pese a la suspensión del evento principal, desde el Ejecutivo municipal adelantaron que se evalúan alternativas para sostener la actividad cultural y económica durante el mes de febrero. Según indicó la intendenta, la intención es llevar adelante “nochecitas cauceteras”, una propuesta que buscará dar espacio a emprendedores, artistas y trabajadores culturales que habitualmente forman parte de la Fiesta de la Uva y el Vino.

En febrero de 2025, la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino celebró sus Bodas de Plata con un marco multitudinario: según datos oficiales, más de 60.000 personas asistieron al Predio Municipal de la ex Bodega El Parque, superando ampliamente las expectativas del Gobierno municipal. A lo largo de dos jornadas, la edición 2025 convocó a más de 100 mil sanjuaninos.

Aquella edición había marcado el regreso del evento tras la suspensión de 2024 y se destacó por una amplia propuesta cultural, comercial y gastronómica, además de la incorporación de iniciativas como el stand “Caucete, Camino de Fe”, orientado a promover el turismo religioso. En el escenario mayor pasaron academias locales, artistas de distintos géneros y figuras nacionales, con Luciano Pereyra como uno de los principales atractivos.

Además, como ya es tradición durante la gestión de Rosas, la Elección de la Anfitriona volvió a ocupar un lugar central. María Luján Castro fue elegida como Anfitriona de la 25ª edición, acompañada por María Sol García como Segunda Anfitriona, en una propuesta que buscó reforzar la identidad y el perfil turístico del departamento.