miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impacto en Caucete

Confirmado por Romina Rosas: no habrá Fiesta de la Uva y el Vino y hubo dardos contra el Concejo Deliberante

La intendenta de Caucete confirmó que el tradicional festejo no se realizará en 2026 por falta de presupuesto y responsabilizó al Concejo Deliberante por no acompañar la asignación de fondos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La intendenta de Caucete, Romina Rosas, confirmó que durante el verano de 2026 no se realizará la 26ª edición de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino, uno de los eventos más representativos y convocantes del departamento. El anuncio lo realizó en declaraciones radiales, donde explicó que la decisión está directamente vinculada a la falta de presupuesto aprobado para el presente año.

Lee además
los secretos develados por la momia del cerro el toro
Destino San Juan

Los secretos develados por la momia del cerro El Toro
panico en san martin por la aparicion de una serpiente
En Dos Acequias

Pánico en San Martín por la aparición de una serpiente

En ese contexto, la jefa comunal apuntó de manera directa contra el Concejo Deliberante, al sostener que el cuerpo no trató el Presupuesto municipal. “Lamentablemente, no habrá fiesta. No hay presupuesto aprobado y esto es consecuencia y pura responsabilidad que tienen que asumir los concejales”, expresó Rosas durante la entrevista.

Pese a la suspensión del evento principal, desde el Ejecutivo municipal adelantaron que se evalúan alternativas para sostener la actividad cultural y económica durante el mes de febrero. Según indicó la intendenta, la intención es llevar adelante “nochecitas cauceteras”, una propuesta que buscará dar espacio a emprendedores, artistas y trabajadores culturales que habitualmente forman parte de la Fiesta de la Uva y el Vino.

En febrero de 2025, la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino celebró sus Bodas de Plata con un marco multitudinario: según datos oficiales, más de 60.000 personas asistieron al Predio Municipal de la ex Bodega El Parque, superando ampliamente las expectativas del Gobierno municipal. A lo largo de dos jornadas, la edición 2025 convocó a más de 100 mil sanjuaninos.

Aquella edición había marcado el regreso del evento tras la suspensión de 2024 y se destacó por una amplia propuesta cultural, comercial y gastronómica, además de la incorporación de iniciativas como el stand “Caucete, Camino de Fe”, orientado a promover el turismo religioso. En el escenario mayor pasaron academias locales, artistas de distintos géneros y figuras nacionales, con Luciano Pereyra como uno de los principales atractivos.

Además, como ya es tradición durante la gestión de Rosas, la Elección de la Anfitriona volvió a ocupar un lugar central. María Luján Castro fue elegida como Anfitriona de la 25ª edición, acompañada por María Sol García como Segunda Anfitriona, en una propuesta que buscó reforzar la identidad y el perfil turístico del departamento.

Temas
Seguí leyendo

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano

Cómo ver las estrellas en San Juan durante las vacaciones de verano

En un año recuperaron en San Juan 9.500 kilos de plástico de envases vacíos de fitosanitarios: el objetivo

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

Cómo solicitar turnos en el Registro Civil

Le dieron una paliza para robarle a un reconocido influencer sanjuanino

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Viralizan un video de una empresa proveedora minera tirando desechos en Calingasta: la firma dio su explicación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuesta del viento, la joya turistica de iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano
Tiempo de verano en SJ

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano

Por Florencia García

Las Más Leídas

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas. 
Conflicto en Medio Oriente

El "oro verde" sanjuanino ante la crisis en Irán: ¿hay oportunidades para el pistacho local?

Te Puede Interesar

La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta
Operativo

La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta

Por Juan Ortiz
La uva Superior, sin semilla y de maduración temprana, alcanzó valores cercanos a los $1.000 por kilo y se posiciona como la excepción positiva de la temporada en San Juan.
Buenas noticias

La uva que rompe la racha en San Juan: la variedad Superior "levanta cabeza" con precios récord

Interna en la barra de San Martín: un imputado intentó sacarse la pulsera electrónica y quedó más complicado
Judicial

Interna en la barra de San Martín: un imputado intentó sacarse la pulsera electrónica y quedó más complicado

Arde Chimbas: Daniela Rodríguez vetó el presupuesto votado por el Concejo y hubo respuesta
Conflicto

Arde Chimbas: Daniela Rodríguez vetó el presupuesto votado por el Concejo y hubo respuesta

Safari tras las Sierras.
Oficial

Se terminó la disputa: APIVA organizará el Safari tras las Sierras y hay fechas confirmadas para las competencias