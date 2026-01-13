martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Información útil

Cómo solicitar turnos en el Registro Civil

El Ministerio de Gobierno informó cómo gestionar turnos en el Registro Civil a través de la web y WhatsApp.

Por Redacción Tiempo de San Juan
registro civil

El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas cuenta con un sistema ágil y moderno para la asignación de turnos digitales, pensado para mejorar la experiencia de atención y simplificar el acceso a trámites esenciales como la obtención del DNI y el pasaporte. Esta herramienta digital está disponible tanto en la página web oficial como mediante WhatsApp, a través del Asistente Virtual CiDi.

Lee además
Los precios y actividades que se puede realizar en Valle Fértil este verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos
le dieron una paliza para robarle a un reconocido influencer sanjuanino
Una estrella asaltada

Le dieron una paliza para robarle a un reconocido influencer sanjuanino

Para gestionar un turno por WhatsApp, las personas deben agendar el número 264 459-2201 y enviar el mensaje: “Turnos_Registro Civil”. Luego, el asistente CiDi guiará al usuario paso a paso para seleccionar el tipo de trámite, la delegación más cercana, el día, horario y completar los datos personales. Una vez finalizado el proceso, se recibe un mensaje con el turno, que puede ser confirmado o modificado. Al confirmar, se envía el código de turno por chat, celular y correo electrónico.

También es posible gestionar los turnos desde la web oficial.

Allí, el asistente CiDi aparece en el margen inferior derecho. El sistema permite seleccionar delegación, fecha y hora de atención, con un proceso intuitivo y ágil.

Desde el organismo recordaron asistir al turno con la documentación correspondiente según el trámite a realizar. En caso de no poder concurrir, la cancelación o reprogramación también puede realizarse desde el mismo portal o vía WhatsApp.

Los turnos se solicitan sólo para trámites identificatorios:

  • DNI común
  • Pasaporte común

Trámites que no requieren turno:

  • DNI y pasaporte exprés (sujeto a la capacidad operativa de cada Delegación).
  • Solicitudes de partidas de Nacimiento, Matrimonio, Unión Convivencial y Defunción.

Para solicitar la copia existen dos modalidades:

Presencial para copias de Nacimientos, Defunción, Uniones Convivenciales y Matrimonio para lo cual deben presentarse por la delegación cercana y realizar la solicitud, tanto por el edificio de la Dirección del Registro Civil y Delegaciones Zonales de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas. En Delegación Hospital Rawson el horario es de 7.30 a 14 horas, y de 14.30 a 20.30 horas.

A través de la web oficial:

  • Copias de Nacimiento y Defunción (es importante que la persona solicitante aporte datos precisos del acta que solicita).
  • Copias de partidas de Matrimonios y Uniones Convivenciales para causas judiciales (las mismas deben ser solicitadas por los abogados).

Cabe destacar que las copias se remitirán con firma digital y no pueden ser impresas, sino que deberán mantenerse en formato digital.

Otros datos de contacto

  • Teléfono de contacto: 4936836 en horario de 7.30 a 14 horas de lunes a viernes.
  • E-mail de contacto: [email protected]
Temas
Seguí leyendo

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Viralizan un video de una empresa proveedora minera tirando desechos en Calingasta: la firma dio su explicación

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Hay fecha confirmada para el pago de Conectividad en San Juan

Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique

Martes 13 en San Juan: supersticiones, rituales y recaudos para esquivar la mala suerte

El Holandés Errante: así es la experiencia pirata que conquista la bahía de Coquimbo

San Juan brilla en la costa atlántica presentando el turismo y la cultura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
benjamin, el chico del casco que emociona a jesus maria: la historia del santaluceno que vive su gran sueno
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Te Puede Interesar

La sanjuanina Goland, con sus equipos en Vaca Muerta.  Es de las pocas empresas sanjuaninas con presencia en la cuenca neuquina. 
Informe

Qué empresas sanjuaninas están hoy en Vaca Muerta y por qué son tan pocas

Por Elizabeth Pérez
Los precios y actividades que se puede realizar en Valle Fértil este verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca
Balance

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan
Clima

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan

Matías Fernández, el ahora detenido, en la audiencia realizada este martes.
Violencia de género

Tiene 21 años y le dictaron prisión domiciliaria por las reiteradas golpizas a su pareja en 25 de Mayo