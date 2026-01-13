Cómo solicitar turnos en el Registro Civil

El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas cuenta con un sistema ágil y moderno para la asignación de turnos digitales, pensado para mejorar la experiencia de atención y simplificar el acceso a trámites esenciales como la obtención del DNI y el pasaporte. Esta herramienta digital está disponible tanto en la página web oficial como mediante WhatsApp, a través del Asistente Virtual CiDi .

Una estrella asaltada Le dieron una paliza para robarle a un reconocido influencer sanjuanino

Tiempo de verano en SJ Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

Para gestionar un turno por WhatsApp, las personas deben agendar el número 264 459-2201 y enviar el mensaje: “ Turnos_Registro Civil” . Luego, el asistente CiDi guiará al usuario paso a paso para seleccionar el tipo de trámite, la delegación más cercana, el día, horario y completar los datos personales. Una vez finalizado el proceso, se recibe un mensaje con el turno, que puede ser confirmado o modificado. Al confirmar, se envía el código de turno por chat, celular y correo electrónico.

También es posible gestionar los turnos desde la web oficial.

Allí, el asistente CiDi aparece en el margen inferior derecho. El sistema permite seleccionar delegación, fecha y hora de atención, con un proceso intuitivo y ágil.

Desde el organismo recordaron asistir al turno con la documentación correspondiente según el trámite a realizar. En caso de no poder concurrir, la cancelación o reprogramación también puede realizarse desde el mismo portal o vía WhatsApp.

Los turnos se solicitan sólo para trámites identificatorios:

DNI común

Pasaporte común

Trámites que no requieren turno:

DNI y pasaporte exprés (sujeto a la capacidad operativa de cada Delegación).

Solicitudes de partidas de Nacimiento, Matrimonio, Unión Convivencial y Defunción.

Para solicitar la copia existen dos modalidades:

Presencial para copias de Nacimientos, Defunción, Uniones Convivenciales y Matrimonio para lo cual deben presentarse por la delegación cercana y realizar la solicitud, tanto por el edificio de la Dirección del Registro Civil y Delegaciones Zonales de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas. En Delegación Hospital Rawson el horario es de 7.30 a 14 horas, y de 14.30 a 20.30 horas.

A través de la web oficial:

Copias de Nacimiento y Defunción (es importante que la persona solicitante aporte datos precisos del acta que solicita).

Copias de partidas de Matrimonios y Uniones Convivenciales para causas judiciales (las mismas deben ser solicitadas por los abogados).

Cabe destacar que las copias se remitirán con firma digital y no pueden ser impresas, sino que deberán mantenerse en formato digital.

Otros datos de contacto