miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buenas noticias

La uva que rompe la racha en San Juan: la variedad Superior "levanta cabeza" con precios récord

En un contexto marcado por sobrestock, caída del consumo y precios deprimidos para la mayoría de la uva, la Superior aparece como una excepción.

Por Elizabeth Pérez
La uva Superior, sin semilla y de maduración temprana, alcanzó valores cercanos a los $1.000 por kilo y se posiciona como la excepción positiva de la temporada en San Juan.

La uva Superior, sin semilla y de maduración temprana, alcanzó valores cercanos a los $1.000 por kilo y se posiciona como la excepción positiva de la temporada en San Juan.

uva superior

No todo es negativo en la vitivinicultura sanjuanina. En medio de un escenario complejo para el sector, atravesado por la pérdida de mercados externos, el estancamiento del consumo y las dificultades estructurales de la cadena, una variedad de uva logró destacarse y traer algo de alivio a los productores que aún la conservan: la uva Superior.

Lee además
Viñedos sanjuaninos. La reconversión hacia pasas y mosto divide al sector en un contexto de caída del consumo de vino y crisis de rentabilidad.
Propuesta en San Juan

Reconversión de viñedos: 12.000 hectáreas y un debate incómodo que puso en guardia a viñateros y bodegueros
Sin eventos climáticos de peso, San Juan se encamina a una cosecha con buena producción, pero el exceso de vino en bodega y la caída del consumo complican las perspectivas para el viñatero.
Vendimia 2026

Por qué la cosecha de uvas "normal" que se espera en San Juan puede complicar al viñatero

Se trata de una variedad blanca, sin semilla y destinada principalmente al consumo en fresco, que en esta campaña alcanzó valores impensados. Según referentes del sector, el precio pagado ronda los 1.000 pesos por kilo en la cepa, muy por encima de los aproximadamente 600 pesos que se pagaron el año pasado. El incremento no solo es significativo en términos nominales, sino que además logró ubicarse por encima de la inflación.

Esta vendimia la uva Superior se pagó cerca de $1.000 por kilo, supera la inflación y ofrece mejores condiciones comerciales para el productor.

Una excepción en un año difícil para el viñatero

La diferencia con el resto del viñedo es marcada. Mientras la Superior alcanza valores de cuatro dígitos, la uva común o de base se pagó el año pasado en torno a los 200 pesos por kilo y, según estimaciones del sector, no se espera que se logre una mejora similar en la presente cosecha.

A esto se suma una ventaja financiera clave: la Superior se paga en un plazo máximo de 30 días, algo poco habitual en un sector donde los plazos suelen extenderse considerablemente.

La explicación de este buen desempeño está vinculada a la demanda y a la escasez. La uva Superior ganó terreno frente a variedades tradicionales, como la Moscatel, impulsada por la preferencia creciente de los consumidores por las uvas sin semilla.

Además, se trata de una variedad de maduración temprana, cuya cosecha ya finalizó o transita sus últimas etapas, dado que se recolecta principalmente durante el mes de diciembre.

Sus destinos comerciales son diversos. En el mercado interno, la demanda se mantiene firme; en el plano externo, se exporta principalmente a Brasil y Bolivia, aunque la competencia con Chile sigue siendo un desafío. Cuando no se destina al consumo en fresco, la Superior se utiliza para la elaboración de pasas de uva de alta calidad, conocidas como “Jumbo”, que también cuentan con un valor comercial superior por no tener semilla.

Qué dicen en el sector

En la Asociación de Viñateros Independientes admitieron que ha sido positiva la cosecha de Superior este año, pero deslizaron que, sin embargo, no se trata de una variedad sencilla de producir.

“La uva Superior es delicada y muy sensible a las condiciones climáticas, especialmente a las heladas, debido a su brotación temprana. Por ese motivo, zonas como Albardón y Carpintería, en el departamento Pocito, se consolidaron como áreas especialmente aptas para su cultivo, al ofrecer mayor protección frente a las inclemencias del tiempo”, dijo Juan José Ramos, presidente de la entidad.

"Es un mercado muy chiquito, el año pasado anduvo muy mal y tal vez éste año haya habido menos y por eso tal vez el precio mejoró", dijo Pablo Martín, desde la Mesa Vitícola.

El plan oficial

Las variedades para consumo en fresco como la Superior integran el grupo de varietales que está impulsando el gobierno de San Juan para reconvertir los viñedos poco rentables. “Responde al diagnóstico que hicimos y es el camino que elegimos para desarrolla un programa de incentive y oriente hacia la uva como alimento en lugar de variedades para vino genérico o de segmentos de precios más bajos”, dijo Alfredo Aciar, Secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico.

Aunque muchos productores no logran aun reconvertirse cuando el mercado externo se contrajo, quienes aún mantienen esta variedad hoy ven los resultados. En un contexto general adverso para la vitivinicultura, la uva Superior se convirtió en una excepción que explica por qué, incluso en un año difícil, no todas son malas noticias para el viñedo sanjuanino.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "San Juan y la uva que rompe la racha En medio de una temporada difícil para la vitivinicultura, la uva Superior se destaca como la excepción: precios récord, alta demanda y alivio para los productores que aún la conservan. Mientras la mayoría de las variedades sigue con precios bajos, la Superior se paga cerca de $1.000 por kilo y se convierte en la buena noticia de la temporada. Ver nota completa en :www.tiempodesanjuan.com #uvasuperior #sanjuan #vendimia #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Cómo ver las estrellas en San Juan durante las vacaciones de verano

En un año recuperaron en San Juan 9.500 kilos de plástico de envases vacíos de fitosanitarios: el objetivo

Iban a pasar por San Juan en un colectivo con tres kilos de marihuana, pero los descubrieron

Miércoles con calor y probables tormentas en San Juan

Qué empresas sanjuaninas están hoy en Vaca Muerta y por qué son tan pocas

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las cinco casas que se venden en san juan a mas de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas. 
Conflicto en Medio Oriente

El "oro verde" sanjuanino ante la crisis en Irán: ¿hay oportunidades para el pistacho local?

Te Puede Interesar

La uva Superior, sin semilla y de maduración temprana, alcanzó valores cercanos a los $1.000 por kilo y se posiciona como la excepción positiva de la temporada en San Juan.
Buenas noticias

La uva que rompe la racha en San Juan: la variedad Superior "levanta cabeza" con precios récord

Por Elizabeth Pérez
Interna en la barra de San Martín: un imputado intentó sacarse la pulsera electrónica y quedó más complicado
Judicial

Interna en la barra de San Martín: un imputado intentó sacarse la pulsera electrónica y quedó más complicado

Arde Chimbas: Daniela Rodríguez vetó el presupuesto votado por el Concejo y hubo respuesta
Conflicto

Arde Chimbas: Daniela Rodríguez vetó el presupuesto votado por el Concejo y hubo respuesta

Safari tras las Sierras.
Oficial

Se terminó la disputa: APIVA organizará el Safari tras las Sierras y hay fechas confirmadas para las competencias

Javier Milei recibió en Casa Rosada a los hermanos Cunio, sobrevivientes argentinos del secuestro de Hamas
Tras su liberación en 2025

Javier Milei recibió en Casa Rosada a los hermanos Cunio, sobrevivientes argentinos del secuestro de Hamas