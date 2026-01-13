El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

El violento vuelco ocurrido el lunes por la mañana sobre Ruta Nacional 20, en 25 de Mayo, dejó a una joven sanjuanina en estado crítico y abrió una serie de interrogantes que, con el correr de las horas, siguen sin respuestas claras. Se trata de Evelyn Esquivel, de 30 años, quien viajaba en un auto Peugeot 208 junto a una amiga y un hombre cuando el auto protagonizó el siniestro mientras regresaban desde Córdoba hacia San Juan.

Según la información oficial preliminar, el hecho se produjo a la altura del kilómetro 443, cuando el conductor del coche se habría quedado dormido, perdió el control y provocó el vuelco. La familia de Esquivel aseguró a Tiempo de San Juan que fue informada de que el accidente habría ocurrido cerca de las 6 de la mañana, aunque el aviso a sus allegados recién se produjo alrededor de las 9.30, generando una de las principales incógnitas del caso.

Desde el entorno de la joven afirmaron que la Policía les manifestó que Evelyn viajaba dormida en la parte trasera del vehículo y sin cinturón de seguridad. También indicaron que los otros dos ocupantes -la amiga de Evelyn y el hombre- sí llevaban colocado el cinturón y que, tras el siniestro, salieron ilesos.

En ese contexto, la familia expresó que una de las versiones que les fue comunicada es que quien conducía -sin que se haya precisado si era la amiga o el hombre- se habría quedado dormido -versión que trascedió por fuentes oficiales-, realizó un volantazo y desencadenó el vuelco. No obstante, aseguraron que hasta el momento no lograron confirmar quién estaba al volante al momento del hecho.

Cabe destacar que el caso tomó trascendencia en las redes por las decenas de pedidos de cadena de oración para la recuperación de la joven.

Evelyn fue la única ocupante que resultó gravemente herida. Sus familiares afirmaron que la joven perdió mucha sangre como consecuencia del impacto y que su estado es crítico. Según indicaron, ingresó al Hospital Rawson cerca de las 9.55, luego de ser asistida por personal de emergencias médicas que llegó al lugar del siniestro y la trasladó en ambulancia.

image

Otro de los puntos que genera mayor preocupación es lo ocurrido entre las 6 y las 9.30 de la mañana. Desde la familia afirmaron que desconocen qué pasó durante ese lapso, si Evelyn fue auxiliada en algún momento o cuánto tiempo permaneció herida antes de recibir atención médica.

Además, ratificaron que la amiga de Evelyn no brindó detalles clave que podrían ayudar a esclarecer el hecho, como quién conducía el vehículo o si la joven fue asistida tras el accidente. También afirmaron que no saben cuál es el paradero del hombre que viajaba con ellas al momento del vuelco.

La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que dispuso pericias en el lugar, análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para reconstruir la mecánica del siniestro.