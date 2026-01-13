El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
La joven de 30 años permanece en estado crítico tras un violento vuelco ocurrido en Ruta 20. La familia aseguró que hay inconsistencias en los horarios, dudas sobre quién conducía y falta de información clave sobre lo ocurrido antes de que fuera asistida y trasladada al Hospital Rawson.
Según la información oficial preliminar, el hecho se produjo a la altura del kilómetro 443, cuando el conductor del coche se habría quedado dormido, perdió el control y provocó el vuelco. La familia de Esquivel aseguró a Tiempo de San Juan que fue informada de que el accidente habría ocurrido cerca de las 6 de la mañana, aunque el aviso a sus allegados recién se produjo alrededor de las 9.30, generando una de las principales incógnitas del caso.
Desde el entorno de la joven afirmaron que la Policía les manifestó que Evelyn viajaba dormida en la parte trasera del vehículo y sin cinturón de seguridad. También indicaron que los otros dos ocupantes -la amiga de Evelyn y el hombre- sí llevaban colocado el cinturón y que, tras el siniestro, salieron ilesos.
Cabe destacar que el caso tomó trascendencia en las redes por las decenas de pedidos de cadena de oración para la recuperación de la joven.
Evelyn fue la única ocupante que resultó gravemente herida. Sus familiares afirmaron que la joven perdió mucha sangre como consecuencia del impacto y que su estado es crítico. Según indicaron, ingresó al Hospital Rawson cerca de las 9.55, luego de ser asistida por personal de emergencias médicas que llegó al lugar del siniestro y la trasladó en ambulancia.
Otro de los puntos que genera mayor preocupación es lo ocurrido entre las 6 y las 9.30 de la mañana. Desde la familia afirmaron que desconocen qué pasó durante ese lapso, si Evelyn fue auxiliada en algún momento o cuánto tiempo permaneció herida antes de recibir atención médica.
Además, ratificaron que la amiga de Evelyn no brindó detalles clave que podrían ayudar a esclarecer el hecho, como quién conducía el vehículo o si la joven fue asistida tras el accidente. También afirmaron que no saben cuál es el paradero del hombre que viajaba con ellas al momento del vuelco.
La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que dispuso pericias en el lugar, análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para reconstruir la mecánica del siniestro.