martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

La joven de 30 años permanece en estado crítico tras un violento vuelco ocurrido en Ruta 20. La familia aseguró que hay inconsistencias en los horarios, dudas sobre quién conducía y falta de información clave sobre lo ocurrido antes de que fuera asistida y trasladada al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
asi quedo el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedo grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
una joven sanjuanina quedo grave tras volcar cuando volvia de cordoba y piden cadena de oracion
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Según la información oficial preliminar, el hecho se produjo a la altura del kilómetro 443, cuando el conductor del coche se habría quedado dormido, perdió el control y provocó el vuelco. La familia de Esquivel aseguró a Tiempo de San Juan que fue informada de que el accidente habría ocurrido cerca de las 6 de la mañana, aunque el aviso a sus allegados recién se produjo alrededor de las 9.30, generando una de las principales incógnitas del caso.

Desde el entorno de la joven afirmaron que la Policía les manifestó que Evelyn viajaba dormida en la parte trasera del vehículo y sin cinturón de seguridad. También indicaron que los otros dos ocupantes -la amiga de Evelyn y el hombre- sí llevaban colocado el cinturón y que, tras el siniestro, salieron ilesos.

En ese contexto, la familia expresó que una de las versiones que les fue comunicada es que quien conducía -sin que se haya precisado si era la amiga o el hombre- se habría quedado dormido -versión que trascedió por fuentes oficiales-, realizó un volantazo y desencadenó el vuelco. No obstante, aseguraron que hasta el momento no lograron confirmar quién estaba al volante al momento del hecho.

Cabe destacar que el caso tomó trascendencia en las redes por las decenas de pedidos de cadena de oración para la recuperación de la joven. Cabe destacar que el caso tomó trascendencia en las redes por las decenas de pedidos de cadena de oración para la recuperación de la joven.

Evelyn fue la única ocupante que resultó gravemente herida. Sus familiares afirmaron que la joven perdió mucha sangre como consecuencia del impacto y que su estado es crítico. Según indicaron, ingresó al Hospital Rawson cerca de las 9.55, luego de ser asistida por personal de emergencias médicas que llegó al lugar del siniestro y la trasladó en ambulancia.

image

Otro de los puntos que genera mayor preocupación es lo ocurrido entre las 6 y las 9.30 de la mañana. Desde la familia afirmaron que desconocen qué pasó durante ese lapso, si Evelyn fue auxiliada en algún momento o cuánto tiempo permaneció herida antes de recibir atención médica.

Además, ratificaron que la amiga de Evelyn no brindó detalles clave que podrían ayudar a esclarecer el hecho, como quién conducía el vehículo o si la joven fue asistida tras el accidente. También afirmaron que no saben cuál es el paradero del hombre que viajaba con ellas al momento del vuelco.

La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que dispuso pericias en el lugar, análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para reconstruir la mecánica del siniestro.

Temas
Seguí leyendo

Un camionero encontró una billetera con 50 mil pesos y buscó a su dueña por redes para devolvérsela

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Intentó robar una mochila con herramientas y se metió en una casa para esconderse: atrapado y condenado

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto

Ataque de furia en San Martín: le quemó la moto a su "compadre" y fue castigado

Este era Enzo Maravilla, el joven fallecido en un trágico accidente en Caucete

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
operativo de pelicula en villa del sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

Te Puede Interesar

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Por Daiana Kaziura
El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

El Indec informó que la inflación de 2025 es la más baja en los últimos ocho años
Oficial

El Indec informó que la inflación de 2025 es la más baja en los últimos ocho años

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos
Lamentable estadística

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos