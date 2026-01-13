martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Análisis

La radiografía de Fadep, el equipo joven y serio de Sebastián Torrico que jugará con Unión por el pase a la final del Regional

Unión de Villa Krause fue protagonista durante todo el campeonato y en esta instancia no se achica y saca chapa. Al Regional Amateur le queda poco y este fin de semana será clave para conocer el vencedor que sacará el primer boleto. El análisis del club 'de amigos' de Mendoza que tiene 14 años, preside un campeón de América y se armó para pelear el ascenso.

Por Antonella Letizia
612071617_18390736063183745_8276639236595282038_n
601975715_18388527256183745_1212604035738285378_n
612581707_18390736054183745_6904270137710758989_n

El Torneo Regional Amateur está en la recta final en la Zona Cuyo. Unión de Villa Krause es el protagonista sanjuanino, que este fin de semana tendrá una parada complicada frente a Fadep, por las semifinales de la competencia federal. La ida primero será en San Juan y la serie se decidirá la otra semana en la vecina provincia. Quedan pocos escalones, el Azul sabe para lo que está, no se achica y pone lo mejor que tiene para luchar por ese ascenso a capa y espada. La radiografía de 'Fundación Amigos', el equipo joven y serio de Sebastián Torrico que jugará con Unión por el pase a la final del Regional.

Lee además
seba torrico, como un sanjuanino en la tribuna de penaflor: del analisis a union al pedido que se juegue de noche por el calorcito
Regional Amateur

Seba Torrico, como un sanjuanino en la tribuna de Peñaflor: del análisis a Unión al pedido que se juegue de noche por el "calorcito"
union le gano a penaflor y jugara con mendoza la semifinal del regional amateur
4tos Regional Amateur

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur

Desde Mendoza, el equipo ubicado en Maipú volvió a meterse en el centro de la escena del fútbol del interior. La Fundación Amigos por el Deporte, conocida popularmente como Fadep, atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven historia al alcanzar las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur, instancia que lo deja a las puertas del gran objetivo del Federal A.

612581707_18390736054183745_6904270137710758989_n

El club tiene raíces claras y una identidad bien definida. Fadep nació en 2012 como una fundación con un fuerte perfil social, enfocada en la inclusión y la formación de chicos y jóvenes a través del deporte. Con el correr de los años, ese proyecto fue creciendo hasta transformarse en una institución competitiva dentro del fútbol mendocino y regional.

Al frente del proyecto está Sebastián Torrico, ex arquero ídolo de San Lorenzo y oriundo de Mendoza, quien decidió volcar su experiencia y su nombre al desarrollo del club. Como presidente, Torrico impulsó una estructura seria, profesional y con objetivos claros, combinando el trabajo social con la alta competencia.

image
Seba Torrico, en la tribuna de Peñaflor analizando a Unión, el rival de su equipo en semifinales.

Seba Torrico, en la tribuna de Peñaflor analizando a Unión, el rival de su equipo en semifinales.

Fadep se consolidó primero en la Liga Mendocina de Fútbol, donde logró títulos y protagonismo, y luego dio el salto al plano nacional a través del Regional Amateur. En la actual edición, el equipo mostró carácter desde el inicio: fue sólido en la fase de grupos, logró triunfos clave y se destacó por su potencia ofensiva, con goleadas que lo posicionaron como uno de los conjuntos más temidos de la región Cuyo.

El camino hasta las semifinales no fue casualidad. Fadep armó un plantel equilibrado, con una mezcla de jugadores jóvenes y futbolistas con experiencia en torneos federales, y una idea de juego clara.

601975715_18388527256183745_1212604035738285378_n

En cuanto a su identidad, el equipo viste rojo y negro a bastones verticales, colores que ya son una marca registrada del club. Juega como local en su predio de Russell, Maipú, a pocos kilómetros de la Ciudad de Mendoza, donde suele hacerse fuerte y contar con el acompañamiento de su gente.

Hoy, Fadep no solo representa a un club, sino a un proyecto que creció desde abajo, con bases sociales firmes y ambición deportiva. Las semifinales del Regional Amateur lo encuentran en plena madurez institucional, soñando con dar el golpe final y seguir escribiendo páginas grandes en el fútbol del interior.

Tiempo de San Juan habló con Sebastián Torrico previo al cruce con Unión: el análisis del Azul y el pedido para que se juegue de noche por el ¿calor sanjuanino?

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Seba Torrico, como un sanjuanino en la tribuna de Peñaflor: del análisis a Unión al pedido que se juegue de noche por el "calorcito" El ex arquero y ahora presidente de Fadep de Mendoza, estuvo presente en el Estadio Augusto Pulenta para vivir el triunfo de Unión sobre Peñaflorl. Con esta victoria, el Azul chocará frente a su equipo por la semifinal del Regional Amateur. "Vinimos a ver este partido que nos va a dar mucha información para la serie de semifinales, que es mucho para nosotros que es un club nuevo", comentó el mendocino que preside Fadepe, el club que nació en 2013. Además, el arquero dijo sobre los jugadores sanjuaninos: "Tienen mucha entrega y buen pie". Unión-Fadep jugarán por las semifinales del Torneo Regional Amateur. www.tiempodesanjuan.com #regionalamateur #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero

Abrieron las inscripciones para la Etapa Participativa de la Vuelta a San Juan: cómo hacer

"Los grandes encienden envidias": la frase que usó Desamparados para arrancar con ilusión la pretemporada

En honor a Miguel Ángel Russo, Boca-Millonarios jugarán un amistoso: a qué hora y las formaciones

Video: así es el duro entrenamiento de Colapinto de cara al 2026

Kevin Benavides y el sanjuanino Sisterna no aflojan: tercer podio y gran actuación en la etapa maratón

Los juveniles y la Reserva de San Martín seguirán compitiendo en Primera División: ¿se bajan otra vez del torneo local?

Alpine confirmó que Jack Doohan deja la escudería tras ser reemplazado por Franco Colapinto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los juveniles y la reserva de san martin seguiran compitiendo en primera division: ¿se bajan otra vez del torneo local?
Oficial

Los juveniles y la Reserva de San Martín seguirán compitiendo en Primera División: ¿se bajan otra vez del torneo local?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque a domicilio

Se ausentó de su casa de Rawson durante el día y le robaron de todo, incluso sus ahorros de $5.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Puerta de Tribunales. Imagen ilustrativa
ANIVI

Extienden la preventiva contra un abusador condenado: ahora suma causas por ataques a menores que son hijas de sus parejas

ANSES sigue pagando prestaciones a millones de argentinos.
Información importante

Anses actualiza jubilaciones y asignaciones: cuánto se cobrará desde febrero de 2026

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero
Atención verdinegros

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil