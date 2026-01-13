La radiografía de Fadep, el equipo joven y serio de Sebastián Torrico que jugará con Unión por el pase a la final del Regional

El Torneo Regional Amateur está en la recta final en la Zona Cuyo. Unión de Villa Krause es el protagonista sanjuanino, que este fin de semana tendrá una parada complicada frente a Fadep , por las semifinales de la competencia federal. La ida primero será en San Juan y la serie se decidirá la otra semana en la vecina provincia. Quedan pocos escalones, el Azul sabe para lo que está, no se achica y pone lo mejor que tiene para luchar por ese ascenso a capa y espada. La radiografía de 'Fundación Amigos', el equipo joven y serio de Sebastián Torrico que jugará con Unión por el pase a la final del Regional.

Desde Mendoza, el equipo ubicado en Maipú volvió a meterse en el centro de la escena del fútbol del interior. La Fundación Amigos por el Deporte , conocida popularmente como Fadep , atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven historia al alcanzar las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur , instancia que lo deja a las puertas del gran objetivo del Federal A.

El club tiene raíces claras y una identidad bien definida. Fadep nació en 2012 como una fundación con un fuerte perfil social, enfocada en la inclusión y la formación de chicos y jóvenes a través del deporte. Con el correr de los años, ese proyecto fue creciendo hasta transformarse en una institución competitiva dentro del fútbol mendocino y regional.

Al frente del proyecto está Sebastián Torrico, ex arquero ídolo de San Lorenzo y oriundo de Mendoza, quien decidió volcar su experiencia y su nombre al desarrollo del club. Como presidente, Torrico impulsó una estructura seria, profesional y con objetivos claros, combinando el trabajo social con la alta competencia.

image Seba Torrico, en la tribuna de Peñaflor analizando a Unión, el rival de su equipo en semifinales.

Fadep se consolidó primero en la Liga Mendocina de Fútbol, donde logró títulos y protagonismo, y luego dio el salto al plano nacional a través del Regional Amateur. En la actual edición, el equipo mostró carácter desde el inicio: fue sólido en la fase de grupos, logró triunfos clave y se destacó por su potencia ofensiva, con goleadas que lo posicionaron como uno de los conjuntos más temidos de la región Cuyo.

El camino hasta las semifinales no fue casualidad. Fadep armó un plantel equilibrado, con una mezcla de jugadores jóvenes y futbolistas con experiencia en torneos federales, y una idea de juego clara.

En cuanto a su identidad, el equipo viste rojo y negro a bastones verticales, colores que ya son una marca registrada del club. Juega como local en su predio de Russell, Maipú, a pocos kilómetros de la Ciudad de Mendoza, donde suele hacerse fuerte y contar con el acompañamiento de su gente.

Hoy, Fadep no solo representa a un club, sino a un proyecto que creció desde abajo, con bases sociales firmes y ambición deportiva. Las semifinales del Regional Amateur lo encuentran en plena madurez institucional, soñando con dar el golpe final y seguir escribiendo páginas grandes en el fútbol del interior.

Tiempo de San Juan habló con Sebastián Torrico previo al cruce con Unión: el análisis del Azul y el pedido para que se juegue de noche por el ¿calor sanjuanino?