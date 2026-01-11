Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Seba Torrico, como un sanjuanino en la tribuna de Peñaflor: del análisis a Unión al pedido que se juegue de noche por el "calorcito" El ex arquero y ahora presidente de Fadep de Mendoza, estuvo presente en el Estadio Augusto Pulenta para vivir el triunfo de Unión sobre Peñaflorl. Con esta victoria, el Azul chocará frente a su equipo por la semifinal del Regional Amateur. "Vinimos a ver este partido que nos va a dar mucha información para la serie de semifinales, que es mucho para nosotros que es un club nuevo", comentó el mendocino que preside Fadepe, el club que nació en 2013. Además, el arquero dijo sobre los jugadores sanjuaninos: "Tienen mucha entrega y buen pie". Unión-Fadep jugarán por las semifinales del Torneo Regional Amateur. www.tiempodesanjuan.com #regionalamateur #tiempodesanjuan"

