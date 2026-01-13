martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención verdinegros

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero

El Verdinegro de Ariel Martos tendrá que afrontar compromisos importantes el mes que viene y le saca punta al plantel que guardó una buena base y sumó hasta el momento varios refuerzos para pelear los dos frentes. Los partidos que tendrá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Martín se prepara para un febrero de exigencia. El equipo dirigido por Ariel Martos comenzará el mes con un gran desafío: el debut de la Primera Nacional, categoría a la que regresó tras el descenso por la derrota frente a Aldosivi en el Estadio Minella. La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero.

Lee además
quien es el mayo iachetti, el delantero goleador del ascenso que sumo san martin para la primera nacional
¿Llegaron los goles?

Quién es el "Mayo" Iachetti, el delantero goleador del ascenso que sumó San Martín para la Primera Nacional
los juveniles y la reserva de san martin seguiran compitiendo en primera division: ¿se bajan otra vez del torneo local?
Oficial

Los juveniles y la Reserva de San Martín seguirán compitiendo en Primera División: ¿se bajan otra vez del torneo local?

Como puntapié inicial, el domingo 8 de febrero desde las 17 horas, el Verdinegro visitará a Chacarita, en lo que será su primer partido en la divisional. A la otra semana, el sábado 14 de febrero a las 19:30hs, San Martín recibirá en el Hilario Sánchez a Güemes de Santiago del Estero, por la segunda fecha del torneo, con la intención de hacerse fuerte de local y comenzar a sumar puntos desde temprano.

Además, el Verdinegro tendrá su compromiso por la Copa Argentina: se enfrentará a Deportivo Madryn el miércoles 25 de febrero, en horario y sede aún a confirmar. Entre los partidos de liga y copa, el cuerpo técnico trabaja para mantener la frescura del plantel, que combina jugadores de la base con los refuerzos que llegaron para potenciar al equipo en ambos frentes.

Temas
Seguí leyendo

Llegaron dos más: San Martín trajo a un delantero de Newell's y a uno con pasado en el ciruja tucumano

San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local

San Martín abrochó a un volante y un mediocampista para la Primera Nacional

Ya hay fecha para San Martín-Deportivo Madryn en Copa Argentina: ¿Cuándo juegan?

Matías Borgogno, entre la ilusión y su futuro: "San Martín tiene que volver a donde se merece"

Perfil bajo y gran apuesta a la cantera: las cinco mejores frases de Martos, el nuevo entrenador de este verdinegro en construcción

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

Abrieron las inscripciones para la Etapa Participativa de la Vuelta a San Juan: cómo hacer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los juveniles y la reserva de san martin seguiran compitiendo en primera division: ¿se bajan otra vez del torneo local?
Oficial

Los juveniles y la Reserva de San Martín seguirán compitiendo en Primera División: ¿se bajan otra vez del torneo local?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque a domicilio

Se ausentó de su casa de Rawson durante el día y le robaron de todo, incluso sus ahorros de $5.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Puerta de Tribunales. Imagen ilustrativa
ANIVI

Extienden la preventiva contra un abusador condenado: ahora suma causas por ataques a menores que son hijas de sus parejas

ANSES sigue pagando prestaciones a millones de argentinos.
Información importante

Anses actualiza jubilaciones y asignaciones: cuánto se cobrará desde febrero de 2026

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero
Atención verdinegros

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil