San Martín se prepara para un febrero de exigencia. El equipo dirigido por Ariel Martos comenzará el mes con un gran desafío: el debut de la Primera Nacional, categoría a la que regresó tras el descenso por la derrota frente a Aldosivi en el Estadio Minella. La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero.

Como puntapié inicial, el domingo 8 de febrero desde las 17 horas, el Verdinegro visitará a Chacarita, en lo que será su primer partido en la divisional. A la otra semana, el sábado 14 de febrero a las 19:30hs, San Martín recibirá en el Hilario Sánchez a Güemes de Santiago del Estero, por la segunda fecha del torneo, con la intención de hacerse fuerte de local y comenzar a sumar puntos desde temprano.

Además, el Verdinegro tendrá su compromiso por la Copa Argentina: se enfrentará a Deportivo Madryn el miércoles 25 de febrero, en horario y sede aún a confirmar. Entre los partidos de liga y copa, el cuerpo técnico trabaja para mantener la frescura del plantel, que combina jugadores de la base con los refuerzos que llegaron para potenciar al equipo en ambos frentes.

