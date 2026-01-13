Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

A veces, la historia de un jinete empieza mucho antes de su primera monta. Empieza en un patio de tierra, entre sogas deshilachadas, monturas viejas y caballos que se mueven como miembros de la familia. Así creció Benjamín Costa , el pibe santaluceño que hoy emociona a Jesús María y que, sin proponérselo, se transformó en una de las grandes revelaciones del festival más importante del país. A los 19 años, lleva en sus hombros una vida entera vinculada a la tradición, a ese mundo donde el coraje se mama desde chico y donde cada caballo le enseña una lección distinta.

Benjamín dice que, en realidad, todo empezó incluso antes de que pudiera entenderlo. “Prácticamente me crié entre los caballos”, contó a Tiempo de San Juan. “Mi papá en 2004 empezó con una tropilla y yo nací en 2006, así que desde que tengo memoria estoy rodeado de caballos. A los ocho o nueve años ya empecé a montar los petisos que tenía mi papá”. Ese aprendizaje intuitivo, cotidiano y sin pretensiones, fue moldeando al joven que hoy se sienta firme en un escenario que, hasta hace muy poco, veía lejano.

Su hogar está en Santa Lucía, cerquita del monumento al gaucho, atrás de la pileta de Las Viñas. Allí se crió con sus padres -su papá camionero y apasionado de los caballos; su mamá, maestra- y sus dos hermanos, Daniel y Victoria. Un entorno donde la vida rural convive con la rutina del trabajo y donde los animales no son paisaje: son parte de la familia. “Era imposible no empatizar con los caballos creciendo así. Si te gusta, hay que seguirlo haciendo con ganas y pasión”, resume.

Después de sus primeras montas, llegaron las competencias locales. Debutó a los ocho años, también en Santa Lucía. “Empecé a competir acá y se me fueron abriendo las puertas. Nos ayudaba para salir a otras provincias. Eso era lo más lindo: conocer lugares nuevos, gente nueva, el país”, cuenta. Así recorrió Mendoza, San Luis, Río Negro, Neuquén, Salta y Buenos Aires. Un camino largo para alguien tan joven, pero que forjó su temple y lo preparó para lo que venía.

Su clasificación a Jesús María llegó gracias al Campeonato Sanjuanino, un torneo de seis fechas a sumatoria de puntos que define quién representa a la provincia. “Tuve la oportunidad de ganar”, dice con sencillez. Todo el viaje, la logística y la estadía fueron cubiertos por la Federación Gaucha Sanjuanina. “Si no fuera por ellos, costaría muchísimo más poder venir”, agradece.

Pero nada lo preparó para la sensación de entrar por primera vez al campo cordobés. “La verdad, con mucho miedo”, confiesa. “Me tocaba montar a la tarde, después me dijeron que no, que más tarde… estuve a las vueltas todo el día, con nervios, con miedo. Fue muy difícil la primera vez”. Encima, le tocaba un caballo bravio, famoso en el ambiente. “Era muy bueno y muy difícil, pero las ganas me ayudaron. Más hacerlo con el corazón”.

El resultado fue inmediato: una monta sólida, valiente, que lo dejó aturdido de emoción. “Cuando me bajé, no sabía si llorar. Tenía una felicidad tremenda. Mucha gente me felicitaba, de otras provincias. Eso me levantó muchísimo”, recuerda. Desde entonces, las felicitaciones siguen llegando, junto con el reconocimiento de los propios jinetes y la sorpresa del público.

Y en medio de todo eso, su casco. Su sello. Su protección. “Hace un par de años un caballo me partió al lado y después otra vez pasé la cabeza… y ahí surgió lo del casco”, explica. Desde entonces lo usa sin excepción. “Ya me acostumbré. Lo voy a usar hasta que deje de montar”. En Jesús María, su imagen quedó asociada a ese elemento que muchos todavía no eligen: en su categoría es el único. “Somos dos nada más en todo el festival que lo usamos”, aclara.

Benjamín transita el festival con una madurez que sorprende. “Ha sido muy difícil todo y va a seguir siendo difícil”, admite. “Es la primera vez que vengo y ya no esperaba que se me iba a dar”, agrega. Pero no se achica: compite cada noche en basto, una de las categorías más exigentes, y aunque una caída lo complicó, sigue sumando puntos. “Estamos peleando. Falta mucho todavía, pero estoy agradecido de hasta dónde pude llegar”.

El sueño grande está claro para el santaluceño. “El festival de Jesús María es como el mundial de la jineteada. Ganarlo es lo máximo. Ese es el sueño de cualquier jinete”, dice. También piensa en otro objetivo: poder ir a la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes. “Sería hermoso. Es otra fiesta muy importante”.

Mientras tanto, su vida sigue siendo la misma. “Terminé la secundaria y ahora trabajo con mi papá, con los camiones y los caballos”, cuenta. Sus amigos lo apoyan desde lejos. También admite que no es un chico de salidas: “Mil veces prefiero ir a una jineteada que a una fiesta. Es lo que más me gusta”.

En unos días volverá a San Juan. No sabe si lo esperará un recibimiento especial, pero sí sabe que ya está viviendo algo que soñó desde muy chico. Y en Jesús María, cada noche, el público lo mira con una mezcla de sorpresa y admiración. El chico del casco, el que monta con el corazón, el que llegó desde Santa Lucía con un sueño enorme y la humildad intacta. Un pibe que recién empieza, pero que ya emociona.