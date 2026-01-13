martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

Desde la Secretaría de Ambiente brindaron información clave sobre las especies de serpientes presentes en la provincia y las recomendaciones a seguir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.

"Durante la temporada de altas temperaturas, que se extiende aproximadamente hasta el mes de abril, es frecuente la aparición de serpientes en zonas urbanas y semiurbanas", afirman los especialistas. En Argentina existen más de 100 especies de estos reptiles, fundamentales para el equilibrio ambiental, ya que cumplen un rol esencial en el control biológico. En la provincia de San Juan se encuentran registradas actualmente 18 especies.

Lee además
San Juan comparte sus bondades con turistas en la costa atlántica.
Promocionando bondades

San Juan brilla en la costa atlántica presentando el turismo y la cultura
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Algunas de ellas están consideradas de importancia sanitaria, entre las que se destacan la coral, la yarará chica, la yarará ñata y la cascabel.

Además, en el territorio provincial habitan otras especies no venenosas como la serpiente sapera, falsa yarará o culebra ojo de gato, falsa coral cuyana, boa o lampalagua, culebra listada, culebra ratonera, falsa coral, falsa coral de rombos, musurana o víbora luta y la viborita ciega.

La serpiente cascabel se distribuye principalmente en el este de la provincia, en zonas de Valle Fértil y parte de Jáchal, mientras que el resto de las especies venenosas pueden encontrarse en distintos puntos del territorio sanjuanino.

Para reducir riesgos, desde la Secretaría de Ambiente recomendaron extremar cuidados al realizar actividades recreativas o deportivas al aire libre, especialmente en áreas rurales. Es importante utilizar calzado cerrado, evitar introducir las manos en lugares donde puedan refugiarse serpientes como pastizales, pilas de leña o huecos y mantener una actitud preventiva.

En el ámbito domiciliario, se aconseja conservar limpios los terrenos baldíos y alrededores de las viviendas, ya que la presencia de roedores, principal alimento de estos animales, favorece su aparición. En todos los casos, no se debe manipular a las serpientes, ya que esto incrementa el riesgo de mordedura.

En general, las serpientes no atacan al ser humano si no se sienten amenazadas. Si el ejemplar se encuentra en su ambiente natural, no debe ser molestado y se debe permitir que continúe su desplazamiento. Las serpientes forman parte de la fauna silvestre de San Juan y su caza o muerte constituye un delito.

Si una serpiente ingresa a una vivienda, se debe solicitar asistencia comunicándose al 4305057, al WhatsApp 2644305057 o a la Policía Ecológica llamando al 911, para que personal capacitado realice el retiro seguro del animal.

Ante una mordedura, es fundamental no automedicarse, no succionar la herida, no aplicar hielo ni realizar cortes o quemaduras. Tampoco se debe correr, ya que esto acelera la circulación del veneno. Se recomienda inmovilizar a la persona, retirar objetos que puedan oprimir como anillos, relojes o pulseras, limpiar la herida con agua, jabón y antiséptico, y mantener una adecuada hidratación.

La persona afectada debe ser trasladada de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica especializada.

Temas
Seguí leyendo

Atención: lanzaron una importante campaña de vacunación en San Juan

¿Vas a viajar?, conocé el estado de las rutas en San Juan este martes

Martes inestable en San Juan: rige alerta por tormentas aisladas

Quién es Alejandro Savoca, el hombre que surgió de la cantera de Pepe Villa y ahora quiere pelearle el puesto en UPCN

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Dolor por la muerte de Fabián Zagaglia, un sensei histórico de San Juan

En el comienzo de semana, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Te Puede Interesar

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete
Tragedia vial

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada