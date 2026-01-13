Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

"Durante la temporada de altas temperaturas, que se extiende aproximadamente hasta el mes de abril, es frecuente la aparición de serpientes en zonas urbanas y semiurbanas", afirman los especialistas. En Argentina existen más de 100 especies de estos reptiles, fundamentales para el equilibrio ambiental, ya que cumplen un rol esencial en el control biológico. En la provincia de San Juan se encuentran registradas actualmente 18 especies.

Algunas de ellas están consideradas de importancia sanitaria, entre las que se destacan la coral, la yarará chica, la yarará ñata y la cascabel.

Además, en el territorio provincial habitan otras especies no venenosas como la serpiente sapera, falsa yarará o culebra ojo de gato, falsa coral cuyana, boa o lampalagua, culebra listada, culebra ratonera, falsa coral, falsa coral de rombos, musurana o víbora luta y la viborita ciega.

La serpiente cascabel se distribuye principalmente en el este de la provincia, en zonas de Valle Fértil y parte de Jáchal, mientras que el resto de las especies venenosas pueden encontrarse en distintos puntos del territorio sanjuanino.

Para reducir riesgos, desde la Secretaría de Ambiente recomendaron extremar cuidados al realizar actividades recreativas o deportivas al aire libre, especialmente en áreas rurales. Es importante utilizar calzado cerrado, evitar introducir las manos en lugares donde puedan refugiarse serpientes como pastizales, pilas de leña o huecos y mantener una actitud preventiva.

En el ámbito domiciliario, se aconseja conservar limpios los terrenos baldíos y alrededores de las viviendas, ya que la presencia de roedores, principal alimento de estos animales, favorece su aparición. En todos los casos, no se debe manipular a las serpientes, ya que esto incrementa el riesgo de mordedura.

En general, las serpientes no atacan al ser humano si no se sienten amenazadas. Si el ejemplar se encuentra en su ambiente natural, no debe ser molestado y se debe permitir que continúe su desplazamiento. Las serpientes forman parte de la fauna silvestre de San Juan y su caza o muerte constituye un delito.

Si una serpiente ingresa a una vivienda, se debe solicitar asistencia comunicándose al 4305057, al WhatsApp 2644305057 o a la Policía Ecológica llamando al 911, para que personal capacitado realice el retiro seguro del animal.

Ante una mordedura, es fundamental no automedicarse, no succionar la herida, no aplicar hielo ni realizar cortes o quemaduras. Tampoco se debe correr, ya que esto acelera la circulación del veneno. Se recomienda inmovilizar a la persona, retirar objetos que puedan oprimir como anillos, relojes o pulseras, limpiar la herida con agua, jabón y antiséptico, y mantener una adecuada hidratación.

La persona afectada debe ser trasladada de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica especializada.