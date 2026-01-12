Martes inestable en San Juan: rige alerta por tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes con condiciones inestables en San Juan, marcado por la probabilidad de tormentas y tormentas aisladas a lo largo de la jornada.
Se anticipa una jornada marcada por tormentas y tormentas aisladas, con fuertes ráfagas de viento del sur y una máxima que alcanzará los 32°C en la provincia.
Según el organismo oficial, durante las primeras horas del día se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitaciones del 40 al 70%, vientos del sector sur que oscilarán entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. La temperatura mínima rondará los 20°C.
Hacia la mañana y la tarde, el pronóstico indica tormentas aisladas, con chances de lluvia que disminuirán al 10–40%. En ese período, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima cercana a los 32°C, mientras que los vientos del sur perderán intensidad, con velocidades de entre 13 y 31 km/h.
Por la noche, las condiciones tenderán a mejorar levemente, aunque se mantendrá la posibilidad de fenómenos aislados, con una temperatura estimada en 25°C y vientos leves del sector sudeste.