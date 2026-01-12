Martes inestable en San Juan: rige alerta por tormentas aisladas

Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes con condiciones inestables en San Juan, marcado por la probabilidad de tormentas y tormentas aisladas a lo largo de la jornada.

Según el organismo oficial, durante las primeras horas del día se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitaciones del 40 al 70%, vientos del sector sur que oscilarán entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. La temperatura mínima rondará los 20°C.

Hacia la mañana y la tarde, el pronóstico indica tormentas aisladas, con chances de lluvia que disminuirán al 10–40%. En ese período, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima cercana a los 32°C, mientras que los vientos del sur perderán intensidad, con velocidades de entre 13 y 31 km/h.

Por la noche, las condiciones tenderán a mejorar levemente, aunque se mantendrá la posibilidad de fenómenos aislados, con una temperatura estimada en 25°C y vientos leves del sector sudeste.