Los Illanes se vuelven peña para cumplir un gran sueño

En su amado Villa Krause, los hermanos Carlos y Guillermo ‘Gokú’ Illanes se preparan para vivir una jornada histórica y muy emocionante. El domingo 3 de mayo, a partir de las 13 horas, la Unión Vecinal Domingo Krause será el escenario de "La Peña de Los Illanes", un evento nacido de la complicidad de este particular dúo para concretar un anhelo postergado: la grabación de su primer álbum.

Para ellos, la música es una forma de hermandad. En una charla con Tiempo de San Juan, ‘Gokú’ explicó que esta primera peña que van a realizar es mucho más que un espectáculo; es una reunión de afectos: "La gente se va a encontrar con un ámbito familiar, primeramente porque todos los artistas participantes son nuestra familia de la vida y vienen a compartir este momento tan especial para nosotros".

Realizar la peña en la Unión Vecinal responde a un sentido de pertenencia profundo con el barrio que los vio nacer. "Se van a encontrar en un lugar emblemático de Villa Krause, que es de donde somos los Illanes, digamos, esta generación. Era importante para nosotros hacerlo en un lugar así, que estuviera cerca de nuestro barrio", confesó.

GOKU Guillermo 'Gokú' Illanes

Un privilegio de hermanos

Para Gokú y Carlos, “el hecho de estar en un proyecto artístico juntos es sin duda un privilegio de la vida". Esta unión no solo es profesional, sino que fortalece el legado de sus padres: "Si bien ellos siempre han cultivado esta semilla a través de nosotros en la danza y en la música, poder hoy llevarlo a una propuesta artística nos llena más de hermandad, porque también sigue generando raíces en nuestra familia".

Según explicó Gokú, el álbum busca reflejar el paso de los años a través de las canciones con las que crecieron: "Queremos dejar plasmado en algo físico que tiene que ver con la grabación; dejar un documento de las vivencias de cómo a nosotros nos atraviesa la música". En este proceso, cuentan con el apoyo de una ‘hermana de la vida", como es la violinista Gala Grossman, quien se suma al proyecto para aportar su sensibilidad en las cuerdas.

Al hablar de música cuyana, los hermanos hablan de su propia historia. La herencia recibida ha sido el pilar sobre el cual construyeron su carrera, tanto en la danza como en el canto. "La música cuyana para nosotros es nuestra herencia porque es nuestra visión de vivir la vida a través de las letras. De chicos hemos crecido en un ámbito donde se ha conservado la escucha", recordó Gokú.

CARLOS Carlos Illanes

Una tarde de tradición y encuentro

Además de la actuación central del dúo Los Illanes, el escenario contará con figuras de renombre como Vivencias de Cuyo, Ernesto Villavicencio, el Ballet Nuevo Arte, Carlota de Belaustegui, Fabricio Carbajal y Gloria del Monte, con la conducción de Omar Carbajal.

La gastronomía será otro de los grandes atractivos para los asistentes. "Vas a pasar una tarde de música y comidas típicas con locro, callitos y empanadas. Rico vino de San Juan a precios populares", detalló Gokú, invitando a la comunidad a darles una mano para dar este gran paso profesional.

Las entradas, con capacidad limitada, tienen un valor de $10.000 y ya quedan las últimas unidades. Los interesados pueden adquirirlas a los teléfonos 2645308534 o 2646713847.