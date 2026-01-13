martes 13 de enero 2026

Rally Dakar

Kevin Benavides y el sanjuanino Sisterna no aflojan: tercer podio y gran actuación en la etapa maratón

La dupla argentina volvió a destacarse en la exigente etapa 9, disputada sin asistencia mecánica. El binomio conquistó su tercer podio parcial y siguen ascendiendo en la general en la recta decisiva de la competencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
FB_IMG_1768213007509 1

Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro Sisterna mantienen un ritmo contundente en el Rally Dakar 2026 y lo demostraron una vez más en la etapa maratón, uno de los desafíos más duros y determinantes de toda la carrera. La dupla volvió a meterse entre los mejores del día y conquistó su tercer podio parcial, consolidándose como uno de los binomios más regulares del raid.

La etapa 9 conectó Wadi Ad-Dawasir con un campamento refugio en pleno desierto, en una jornada sin asistencia mecánica que obliga a pilotos y navegantes a administrar la velocidad sin descuidar la integridad del vehículo. Fueron 123 kilómetros de enlace y 418 kilómetros cronometrados, completados entre la madrugada y la mañana en condiciones extremas.

Benavides, ganador de la etapa 7 y tercero en la etapa 6, volvió a mostrar su jerarquía competitiva. A un ritmo firme y sostenido, llegó a la meta y se ubicó —de manera provisoria— en la segunda colocación, a solo 1 minuto y 20 segundos de Paul Spierings, el sorprendente ganador del día.

Este nuevo gran resultado les permitió también avanzar en la clasificación general, donde escalaron hasta el 11° puesto provisional, señal de la evolución constante que vienen mostrando en la segunda mitad del Dakar.

Como parte de la etapa maratón, Benavides, Sisterna y el resto de los competidores deberán armar su carpa, pernoctar en el desierto y realizar por su cuenta el mantenimiento necesario para afrontar la etapa 10. Un ritual tan clásico como desafiante, que pone a prueba la resistencia y la cabeza de los pilotos.

Con otro podio en el bolsillo y un rendimiento cada vez más afianzado, la dupla argentina sigue firme en su objetivo de cerrar una gran actuación en este Dakar 2026. Si querés, puedo armar también un texto breve para redes.

