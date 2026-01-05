lunes 5 de enero 2026

Pasó la etapa 2 del Dakar: cómo le fue al sanjuanino Lisandro Sisterna y Kevin Benavides

Con un UTV y como navegante de Kevin Benavides en la categoría Challenger, ya pasó el prólogo y las primeras dos etapas de esta competencia. Cómo le fue en cada una.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-01-05 173133
image

El sanjuanino, junto al piloto salteño, comenzó la edición 2026 del Dakar el sábado pasado con el prólogo de 22 kilómetros, a bordo del UTV #347 de la categoría Challenger. En esa prueba, el binomio del equipo BBR Motorsport, finalizó en el séptimo puesto con 12 minutos 53 segundos, quedando a 22 segundos del líder.

En la primera etapa el día domingo, repitió posición, con un tiempo general de 3 horas, 41 minutos y 58 segundos, a 9 minutos 8 segundos de la punta. En el inicio del Dakar, el recorrido fue en la cuidad de Yanbu, teniendo un total de 518 kilómetros (305 de especial y 213 de enlace). Los argentinos salieron a cuidar el vehículo y terminaron entre los siete primeros otra vez.

Este lunes, en la segunda etapa, la dupla sufrió complicaciones mecánicas como problemas en la parrilla de suspensión y en la selectora del Side-by-side, que los retrasó en el clasificador. Finalizaron vigésimos, con un tiempo total fue de 5 horas 46 minutos, llegando a 1 hora, 19 minutos y 11 segundos, del ganador de este parcial. Los 504 kilómetros (404 de especial) unieron las ciudades de Yanbu y Alula. Quedaron puesto 17 en la general, a 1 hora, 18 minutos y 55 segundos de los líderes argentinos, David Zille y Sebastián Cesana, compañeros de equipo.

“Terminamos la etapa 2, no resultó como deseábamos, muy mal día para nosotros porque varios problemas nos hicieron perder posiciones. Inconvenientes en la parrilla, problemas de caja que dejó el vehículo solo en quinta marcha, y 320 kilómetros con el embrague en muy malas condiciones. En un momento estábamos afuera de la competencia y por suerte seguimos peleado este Dakar. Vamos mañana con todo”, comentaron tanto Benavides como Sisterna en las redes.

image

La tercera etapa, que se realizará este martes 6 de enero en Alula, totalizará 666 kilómetros (422 de especial)

