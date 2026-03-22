domingo 22 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En primera persona

Sufrió un infarto, le dieron 72 horas de vida y volvió a la radio: Matías Videla, la voz que no se apagó

El reconocido locutor sanjuanino atravesó una crisis de salud que lo dejó al borde de la muerte. Tras más de dos meses internado y una recuperación que sorprendió a los médicos, volvió a hacer lo que más ama: hablarle a su gente. Su historia.

Por Antonella Letizia
image

Pertenencia, amor y vocación. A sus 41 años, Matías Videla no duda cuando habla de la locución, lo que más le gusta y para lo que se preparó durante años. Su historia con la radio empezó mucho antes de pisar un estudio: era apenas un niño y acompañaba a su padre a la panadería. Ahí, entre madrugadas de trabajo y una radio siempre encendida, nació el sueño que lo convirtió en una de las voces más queridas de los sanjuaninos. Pero hace casi dos meses su vida dio un giro dramático: una descompensación lo dejó al borde de la muerte y con un pronóstico poco alentador. Hoy, recuperado y de vuelta al aire, su historia conmueve.

Lee además
a poco de inaugurarse, como estan las obras en la quebrada de zonda y los juegos de la tirolesa video
El drone de Tiempo

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa
Así quedó la icónica Hostería de Zonda por dentro. En Turismo dicen que está todo listo para buscarle concesionario para que empiece en breve a prestar servicios al turista y al sanjuanino, en una experiencia única entre cerros y verde. 
Turismo entre cerros

La emblemática hostería en un impresionante paisaje de San Juan, a punto de despertar

Entre bolsas de harina y madrugadas de trabajo, una radio encendida marcó su destino. "Escuchaba un programa y le decía a mi viejo que algún día iba a estar ahí, trabajando como locutor", recordó en una entrevista a Tiempo de San Juan, cuando se hizo protagonista de su propia historia.

Los primeros pasos en ese camino estuvieron marcados por la influencia familiar. Su hermano Claudio, también ligado a los medios, fue un faro constante. "Marcó mi infancia, mi adolescencia y sigue siendo mi referente", contó Matías, que reconoce que el recorrido no fue sencillo.

Decidido a profesionalizar su pasión, dejó San Juan para estudiar en Buenos Aires. Fueron tres años exigentes, lejos de su gente y con las dificultades propias de sostener una carrera a distancia. "Se me hizo bastante complicado poder recibirme, pero lo logré", había relatado con orgullo.

Con el tiempo, Videla logró lo que soñaba: vivir de su voz. Se convirtió en una de las figuras reconocidas del aire sanjuanino, construyendo un vínculo cercano con la audiencia. Pero cuando todo parecía en equilibrio, su historia dio un giro inesperado.

Hace casi dos meses, una descompensación lo llevó al límite. La situación se agravó con una broncoaspiración y el diagnóstico fue estremecedor: "Los médicos no me daban más de 72 horas de vida", dijo.

Internado en terapia intensiva, pasó dos meses en estado crítico. Durante ese tiempo, llegó a estar un mes inconsciente, sin saber nada de lo que ocurría a su alrededor. Contra todo pronóstico, despertó. Y lo hizo con una recuperación que sorprendió: "Los médicos no lo podían creer".

El proceso no fue fácil, ya que tuvieron que practicarle una traqueotomía, lo que le impedía hablar. Para alguien cuya vida gira en torno a la voz, el golpe fue devastador. "Pensaba que nunca más iba a poder hacer lo que más amo", confesó.

Sin embargo, la historia volvió a torcerse, esta vez a su favor. Con esfuerzo, rehabilitación y una fuerza de voluntad inquebrantable, Matías logró recuperar su voz y volver a encontrar su lugar en el mundo.

Apenas dos meses y medio después de aquella internación crítica, volvió al aire y de la mejor manera. Hoy, conduce "Arriba la Voz", su programa en Radio La Voz (100.5), de lunes a viernes de 15 a 17hs. Un regreso que no solo marca una recuperación física, sino también emocional.

La suya no es solo la historia de un locutor. Es la de alguien que persiguió un sueño desde chico, lo hizo realidad y, cuando estuvo a punto de perderlo todo, encontró la manera de volver a empezar. La historia de Matías Videla, el locutor sanjuanino que amó de niño esta profesión.

Temas
Seguí leyendo

Las aves que volvieron a un parque de San Juan, pero volarán en un santiamén

El gigante azul de la Ignacio de la Roza: los secretos detrás del edificio de OSSE

XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: nuevo punto de salida, campeón inédito y expectativa de convocatoria récord

Peligroso: observan a un puma en los parques de la Quebrada de Zonda

Nuevos horarios para recorrer y conocer el Parque Presidente Sarmiento

En fotos, así es la transformación histórica para uno de los sitios más icónicos de San Juan: la Difunta Correa

El paraje de la Difunta Correa tendrá un escenario, un nuevo espacio para la cultura y los encuentros

El paraje de la Difunta Correa tendrá más parrilleros y espacios renovados para disfrutar en familia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se prepara para una edición muy especial.
Todo lo que tenés que saber

XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: nuevo punto de salida, campeón inédito y expectativa de convocatoria récord

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20
Investigación

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal
Siniestro vial

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20
En 9 de Julio

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20

Entre leones: quién es el niño que salió de Trinidad y lo busca Estudiantes para cumplir su sueño de jugar en Primera
Historias que nacen en el potrero

Entre "leones": quién es el niño que salió de Trinidad y lo busca Estudiantes para cumplir su sueño de jugar en Primera

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20
9 de Julio

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20

Te Puede Interesar

Incendio en el Parque Industrial: arde un depósito con residuos peligrosos
Imágenes impactantes

Incendio en el Parque Industrial: arde un depósito con residuos peligrosos

Por Redacción Tiempo de San Juan
A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa video
El drone de Tiempo

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa

Impactante choque en Chimbas: un conductor perdió el control, se estrelló contra un árbol y terminó arriba de una vereda
Pudo ser una tragedia

Impactante choque en Chimbas: un conductor perdió el control, se estrelló contra un árbol y terminó arriba de una vereda

River busca prolongar el buen inicio de Coudet ante Estudiantes de Río Cuarto
Torneo Apertura

River busca prolongar el buen inicio de Coudet ante Estudiantes de Río Cuarto

Orgullo sanjuanino: Cobarrubia brilló en el Panamericano y se quedó con el bronce
Ciclismo

Orgullo sanjuanino: Cobarrubia brilló en el Panamericano y se quedó con el bronce