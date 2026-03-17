martes 17 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Entretiempo

"Lichi" Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: "Somos un matrimonio"

El copiloto profesional pasó por el streaming deportivo de Tiempo de San Juan y confesó que es un sueño hacer dupla con el salteño, con quien tiene aspiraciones de ser protagonistas en la máxima competición de rally del próximo año.

Por Luz Ochoa
WhatsApp Image 2026-03-16 at 9.33.55 PM

El navegante sanjuanino Lisandro Sisterna, copiloto del campeón del Rally Dakar Kevin Benavides, contó la intimidad de su experiencia en la competencia más exigente del mundo y anticipó que sus aspiraciones a futuro son las de protagonizar dicha competición. Invitado en el programa de streaming Entretiempo, el copiloto habló de todo y reveló un detalle que lo pinta como persona, pues indicó que cumplir el anhelo de correr junto al salteño estuvo por encima de cualquier propuesta económica.

Lee además
la caf declaro a marruecos campeon de la copa africana tras la escandalosa final ante argelia
Bombazo

La CAF declaró a Marruecos campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final ante Argelia
real madrid dejo afuera al city de pep en champions: doblete y un festejo picante de vinicius
Video

Real Madrid dejó afuera al City de Pep en Champions: doblete y un festejo picante de Vinicius

“A mí me gustaba la idea de poder correr con él porque tenía la posibilidad de correr con un piloto catarí, lo que significa que iba a ganar más plata, pero hay veces que hay que dejar de lado la cuestión económica y hacer lo que queremos. Para mí era un sueño correr con Kevin y se dio. Él también quería correr conmigo”, expresó Sisterna, dejando en claro la sintonía que los unió desde el inicio.

El sanjuanino describió la relación con Benavides como un verdadero trabajo en equipo, donde la confianza y la convivencia son claves para sostener el rendimiento durante jornadas extremas. “Si el copiloto se pierde, el piloto lo entiende y se soluciona, y si hay una equivocación al revés, también. Si el piloto golpea una piedra, no vas a indultarlo, hay que convivir. Somos un matrimonio, arriba y abajo del auto”, graficó.

La convivencia se extiende más allá de la carrera: comparten motorhome durante las competencias y hasta se reparten tareas cotidianas. “Kevin hacía los huevos revueltos, yo hacía el yogurt con la granola. Teníamos reglas para el orden, tratamos de cuidar la limpieza porque son 20 días”, contó, revelando el detrás de escena del Dakar.

Sisterna también contrastó su estilo con el de su compañero: “Kevin va con cinco valijas, yo soy más simple, voy con una sola porque siempre estás con la ropa de competencia casi todo el día”, dijo entre risas. Incluso admitió que no suele llevar regalos: “A mis hermanos les traje medallas de etapa, pero no se las di, me las guardé”.

El copiloto, el menor de cinco hermanos, también dejó una perlita familiar: “Dicen que no soy el más mimado. El ‘Lino’ es el de mi papá y el ‘Fede’ el de mi mamá, a los demás nos quieren nomás”.

Sobre sus inicios, Sisterna recordó el aprendizaje acumulado en años de competencia junto a su familia: “Corrí con mi viejo, mis hermanos y muchos pilotos, me perdí mil veces y aprendí. Es muy difícil no tener errores en un día”.

Hoy, con tecnología de punta, su rol es clave en la navegación: “Tengo una tablet con las indicaciones del camino, con la que dicto el recorrido. La carrera es 100% concentración”, explicó, al tiempo que destacó la exigencia de escenarios como Arabia Saudita.

Lo que viene: más kilómetros y la mira en 2027

Tras la experiencia en el Rally Dakar, Sisterna y Benavides ya planifican el futuro inmediato y el objetivo mayor. “Vamos a seguir corriendo el campeonato argentino y sumar kilómetros para llegar lo mejor posible al próximo Dakar con intenciones de ser protagonistas”, aseguró.

En ese camino, destacó el Desafío Ruta 40, que pasará por San Juan y Mendoza y contará con figuras internacionales como Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz. Finalmente, sobre la posibilidad de que el Dakar regrese a la Argentina en medio de tensiones en Medio Oriente, Sisterna fue cauto pero esperanzado: “Es medio difícil competir con la inversión que implica, pero elijo creer”.

Reviví el programa completo

Embed - ENTRE TIEMPO | EN VIVO

Temas
Seguí leyendo

La UAR avanza con una candidatura conjunta para la Copa del Mundo de Rugby 2035

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"

Clima caliente en Puyuta: uno a uno, todos los golpes que sacudieron a Desamparados este año

El rugby del Jockey Club, desde adentro: cómo se forman jugadores y personas a través de la guinda

Los Pumas llegan a San Juan: ya están a la venta las entradas para el choque ante Gales

La Selección Sanjuanina de Menores y Junior brilló en el Campeonato Argentino

Dolor de cabeza para Boca: se lesionó Ascacíbar y estará varios partidos afuera de las canchas

San Juan, sede de tres grandes eventos del calendario nacional de natación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la uar avanza con una candidatura conjunta para la copa del mundo de rugby 2035
Propuesta

La UAR avanza con una candidatura conjunta para la Copa del Mundo de Rugby 2035

Por Agencia NA

Las Más Leídas

 Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Debate ambiental y minería

Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

El hecho delictivo fue cometido en esta propiedad.
Robo en Capital

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Imagen ilustrativa
Lo dejaron a pie

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Más profesionales y nuevos servicios se sumaron al Hospital César Aguilar, de Caucete, y Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro – CARF, de Rawson.
Novedad

Dos importantes centros de salud sanjuaninos suman profesionales y servicios: de qué se trata

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida
Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

Te Puede Interesar

Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado
Flagrancia

Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lichi Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: Somos un matrimonio video
Entretiempo

"Lichi" Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: "Somos un matrimonio"

San Juan, en el top ten de las provincias con mayor peso industrial en su economía
Dato

San Juan, en el 'top ten' de las provincias con mayor peso industrial en su economía

Dieron a conocer los ascensos en la Policía de San Juan y el nombre del próximo Subjefe
Oficial

Dieron a conocer los ascensos en la Policía de San Juan y el nombre del próximo Subjefe

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: Ha sido una trayectoria soñada
Orgullo

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"