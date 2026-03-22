domingo 22 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Apertura

Dónde ver y a qué hora juega River del "Chacho" Coudet contra Estudiantes de Rio Cuarto

El DT planea mantener la base del equipo para jugar en Córdoba, pero piensa en la posibilidad de meter un cambio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con la confianza en alza tras dos triunfos consecutivos, River ya empieza a delinear el equipo para visitar a Estudiantes de Río Cuarto y la premisa está clara en la cabeza de Eduardo Coudet: sostener la base que le viene dando resultados.

Lee además
los exorbitantes precios de las entradas de argentina vs mauritania en la bombonera: donde comprarlas
Amistoso

Los exorbitantes precios de las entradas de Argentina vs Mauritania en La Bombonera: dónde comprarlas
boca con el objetivo de volver a la senda del triunfo frente a instituto: a que hora juega y posible 11
LPF

Boca con el objetivo de volver a la senda del triunfo frente a Instituto: a qué hora juega y posible 11

En principio, la idea del entrenador es repetir la formación por tercer partido consecutivo, luego de las victorias ante Huracán y Sarmiento. Sin embargo, no está todo definido y hay una incógnita puntual que mantiene en vilo al cuerpo técnico.

La principal duda pasa por el lugar de Kendry Páez. Si bien el ecuatoriano dejó atrás el golpe en la rodilla que lo obligó a salir en el último partido y está en condiciones físicas de jugar, durante la semana el DT probó una variante en ese sector: Joaquín Freitas ocupó su lugar en un ensayo táctico.

Ese movimiento abre un interrogante concreto: si finalmente se inclina por Freitas, River tendrá un cambio en el once; caso contrario, el equipo se mantendría sin modificaciones por tercera presentación al hilo.

En el resto de la formación no habría sorpresas. Juan Fernando Quintero seguiría siendo una alternativa desde el banco de suplentes. El colombiano continúa sumando minutos de a poco en su puesta a punto, aunque no se descarta que pueda meterse en la pelea si Coudet decide apostar por más creatividad en ese sector.

El probable 11 titular de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez o Joaquín Freitas, Sebastián Driussi y Ian Subiabre.

Dónde ver y a qué hora juega River

  • Hora: 17.45.
  • TV: TNT Sports Premium

Temas
Seguí leyendo

Brutal pelea en la NBA: jugadores se pelearon en las tribunas y un cámara terminó herido

El sanjuanino Rubén Botta, sacadísimo: agredió a un rival, estalló de bronca y se fue expulsado

Boca difundió las primeras imágenes oficiales sobre la ampliación de La Bombonera

Confirmado: la Selección Argentina jugará amistosos con Mauritania y Zambia

"Se fue un maestro del periodismo": el fútbol y los medios despiden a Ernesto Cherquis Bialo

Duro traspié de Urquiza en Córdoba: cayó con claridad ante Matienzo en su primera salida

Del dominio al desconcierto: el uno por uno de San Martín en el empate ante su homónimo tucumano

Preocupación en Concepción: en pleno duelo ante el "Santo" tucumano, San Martín sumó dos bajas por lesión

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca con el objetivo de volver a la senda del triunfo frente a instituto: a que hora juega y posible 11
LPF

Boca con el objetivo de volver a la senda del triunfo frente a Instituto: a qué hora juega y posible 11

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20
Investigación

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal
Siniestro vial

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20
En 9 de Julio

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20
9 de Julio

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20

Entre leones: quién es el niño que salió de Trinidad y lo busca Estudiantes para cumplir su sueño de jugar en Primera
Historias que nacen en el potrero

Entre "leones": quién es el niño que salió de Trinidad y lo busca Estudiantes para cumplir su sueño de jugar en Primera

Te Puede Interesar

La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento
Relevamiento

La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento

Por David Cortez Vega
La sede central de OSSE es parte del Eje Cívico de la ciudad. video
Día Mundial del Agua

El gigante azul de la Ignacio de la Roza: los secretos detrás del edificio de OSSE

Capital: una nena terminó con un fuerte golpe en la cabeza tras ser atropellada por un colectivo
Lamentable

Capital: una nena terminó con un fuerte golpe en la cabeza tras ser atropellada por un colectivo

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20
9 de Julio

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20

La Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se prepara para una edición muy especial.
Todo lo que tenés que saber

XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: nuevo punto de salida, campeón inédito y expectativa de convocatoria récord