Dónde ver y a qué hora juega River del "Chacho" Coudet contra Estudiantes de Rio Cuarto

Con la confianza en alza tras dos triunfos consecutivos, River ya empieza a delinear el equipo para visitar a Estudiantes de Río Cuarto y la premisa está clara en la cabeza de Eduardo Coudet: sostener la base que le viene dando resultados.

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En principio, la idea del entrenador es repetir la formación por tercer partido consecutivo, luego de las victorias ante Huracán y Sarmiento. Sin embargo, no está todo definido y hay una incógnita puntual que mantiene en vilo al cuerpo técnico.

La principal duda pasa por el lugar de Kendry Páez. Si bien el ecuatoriano dejó atrás el golpe en la rodilla que lo obligó a salir en el último partido y está en condiciones físicas de jugar, durante la semana el DT probó una variante en ese sector: Joaquín Freitas ocupó su lugar en un ensayo táctico.

Ese movimiento abre un interrogante concreto: si finalmente se inclina por Freitas, River tendrá un cambio en el once; caso contrario, el equipo se mantendría sin modificaciones por tercera presentación al hilo.

En el resto de la formación no habría sorpresas. Juan Fernando Quintero seguiría siendo una alternativa desde el banco de suplentes. El colombiano continúa sumando minutos de a poco en su puesta a punto, aunque no se descarta que pueda meterse en la pelea si Coudet decide apostar por más creatividad en ese sector.

El probable 11 titular de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez o Joaquín Freitas, Sebastián Driussi y Ian Subiabre.

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