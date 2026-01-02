Lisandro Sisterna pone primera en el Dakar 2026: la competencia, etapa por etapa

Luego de su podio, tercer puesto el año pasado en su primera competencia junto al español Paul Navarro, el navegante sanjuanino Lisandro Sisterna encara su segundo desafío en el Dakar , cuando este sábado con el prólogo inicie la edición 2026. Esta vez competirá como navegante del piloto argentino Kevin Benavides, que luego de ganar esta carrera en motos en el 2021 y 2023, ahora corre por primera vez en un auto UTV de la categoría Challenger T3, que llevará el número 347.

Otra aventura en el desierto

Lichi, como lo apodan familiares y amigos, en el 2025 hizo historia al ser el primer sanjuanino en ganar una etapa de esta competencia, y luego alcanzó la medalla de bronce en la misma categoría en la que competirá ahora, siendo el primer participante de nuestra provincia en hacer podio. Junto a su compatriota mencionado, integrarán el equipo BBR Motosport, con apoyo oficial de la marca de energizantes Red Bull.

Los argentinos realizan este viernes la verificación técnica y el sábado inician el prólogo Yanbu - Yanbu de 22 kilómetros de especial y 73 kilómetros de enlace. Este domingo 4 de Enero arranca la etapa 1 Yanbu - Yanbu de 518 kilómetros (Enlace 213 - Especial 305). La carrera tendrá un total de 13 etapas y finalizará el sábado 17 de enero.

Esta categoría (antes T3) agrupa a prototipos ligeros (UTV/Buggies) más rápidos, siendo un segmento muy competitivo en el Dakar. La dupla Benavides – Sisterna ya puso a prueba el Taurus T3 Max el mes pasado en los desiertos de Marruecos, sumando kilómetros vitales para la puesta a punto. Una vez que pase esta competencia, el calendario no se detiene: el salteño y el sanjuanino continuarán compitiendo en el Mundial de Rally Raid (W2RC).

Etapa por etapa del Dakar 2026

* 3 de enero, prólogo: Yanbu - Yanbu, 98 km (23 km de especial)

* 4 de enero, 1ª etapa: Yanbu - Yanbu, 518 km (305 de especial)

* 5 de enero, 2ª etapa: Yanbu - AlUla, 504 km (400 de especial)

* 6 de enero, 3ª etapa: AlUla - AlUla, 666 km (422 de especial)

* 7 de enero, 4ª etapa: AlUla - campamento refugio, 492 km (417 de especial) para las motos, 526 km (451 de especial) para los autos

* 8 de enero, 5ª etapa: campamento refugio - Hail, 417 km (356 de especial) para las motos, 428 km (372 de especial) para los autos

* 9 de enero, 6ª etapa: Hail - Riad, 920 km (331 de especial)

* 10 de enero: jornada de descanso

* 11 de enero, 7ª etapa: Riad - Wadi ad-Dawasir, 876 km (462 de especial)

* 12 de enero, 8ª etapa: Wadi ad-Dawasir - Wadi ad-Dawasir, 717 km (481 de especial)

* 13 de enero, 9ª etapa: Wadi ad-Dawasir - campamento refugio, 540 km (418 de especial) para las motos, 531 km (410 de especial) para los autos

* 14 de enero, 10ª etapa: campamento refugio - Bisha, 417 km (371 de especial) para las motos, 469 km (421 de especial) para los autos

* 15 de enero, 11ª etapa: Bisha - Al Henakiyah, 882 km (347 de especial)

* 16 de enero, 12ª etapa: Al Henakiyah - Yanbu, 718 km (310 de especial)

* 17 de enero, 13ª y última etapa: Yanbu - Yanbu, 141 km (105 de especial)