viernes 2 de enero 2026

Sorpresa en Concepción

Un jugador de la cantera de Desamparados es el nuevo refuerzo de San Martín en la B Nacional

El futbolista es sanjuanino y se convirtió en el cuarto refuerzo del Verdinegro para encarar la próxima temporada. Ariel Martos prepara el mejor equipo para regresar a Primera. De quién se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

San Martín sigue moviéndose con decisión en el mercado de pases y confirmó una nueva incorporación de cara a la próxima edición de la Primera Nacional. Se trata de un jugador sanjuanino surgido de la cantera de Sportivo Desamparados, que llega para reforzar al Verdinegro en una temporada donde el objetivo es tan ambicioso como claro: regresar a Primera. En las últimas horas sumaron uno más, ¿quién es?

Hernán Zulian (23), quien se desempeña como lateral izquierdo, se transformó en el cuarto refuerzo del equipo que conduce Ariel Martos, quien avanza paso a paso en la conformación de un plantel competitivo, combinando experiencia y juventud. La llegada de un jugador formado en el fútbol local y con reciente paso en San Martín de Tucumán, también refuerza la apuesta del club por el talento sanjuanino.

"Hernán Zuliani, lateral izquierdo, firmó su vínculo con el Club en la jornada de hoy y estará de arranque en el comienzo de la pretemporada", escribieron.

Zuliani se suma a la llegada de Gabriel Hachen, Facundo Nadalin y Federico Murillo

El posteo de la página oficial de San Martín:

Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "Fútbol Profesional Hernán Zuliani, lateral izquierdo, firmó su vínculo con el Club en la jornada de hoy y estará de arranque en el comienzo de la pretemporada. ¡Bienvenido Hernán! #VamosVerdinegro "
View this post on Instagram
Temas
