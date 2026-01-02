Un jugador de la cantera de Desamparados es el nuevo refuerzo de San Martín en la B Nacional

San Martín sigue moviéndose con decisión en el mercado de pases y confirmó una nueva incorporación de cara a la próxima edición de la Primera Nacional. Se trata de un jugador sanjuanino surgido de la cantera de Sportivo Desamparados , que llega para reforzar al Verdinegro en una temporada donde el objetivo es tan ambicioso como claro: regresar a Primera. En las últimas horas sumaron uno más, ¿quién es?

Fin del ciclo Diego 'Pulpo' González se despidió de San Martín con un sentido mensaje: "Di todo lo que tenía"

¿Dejó la puerta abierta? Una gloria del ascenso se despidió de San Martín: "Será un hasta luego, uno siempre vuelve a sus raíces"

Hernán Zulian (23), quien se desempeña como lateral izquierdo, se transformó en el cuarto refuerzo del equipo que conduce Ariel Martos , quien avanza paso a paso en la conformación de un plantel competitivo, combinando experiencia y juventud. La llegada de un jugador formado en el fútbol local y con reciente paso en San Martín de Tucumán, también refuerza la apuesta del club por el talento sanjuanino.

"Hernán Zuliani, lateral izquierdo, firmó su vínculo con el Club en la jornada de hoy y estará de arranque en el comienzo de la pretemporada", escribieron.

Zuliani se suma a la llegada de Gabriel Hachen, Facundo Nadalin y Federico Murillo

El posteo de la página oficial de San Martín: