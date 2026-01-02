viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alarma

Detectan en Mendoza el primer caso de gripe A H3N2 y activan protocolos sanitarios

El paciente es un turista español de 74 años que se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo. Se trata de un caso importado y, por el momento, no hay contagios confirmados en su entorno cercano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gripe

Las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron la aparición del primer caso de gripe A H3N2 en la provincia. El paciente es un hombre de 74 años, de nacionalidad española, que permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo tras presentar un cuadro respiratorio severo.

Lee además
sospechas de lavado de dinero: un presunto testaferro usaba una tarjeta de afa y tenia gastos millonarios
Investigación judicial

Sospechas de lavado de dinero: un presunto testaferro usaba una tarjeta de AFA y tenía gastos millonarios
en dos anos, se registro un intento de suicidio por hora en argentina
Datos sensibles

En dos años, se registró un intento de suicidio por hora en Argentina

La directora del nosocomio, Beatriz Montenegro, explicó al medio mendocino MDZ que se trata de un caso importado, ya que el adulto mayor arribó a Mendoza como turista para pasar las fiestas de Año Nuevo. A los pocos días de su llegada, comenzó con síntomas compatibles con gripe, los cuales se agravaron con el correr de las horas, motivo por el cual se decidió su internación y el envío de muestras al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, que finalmente confirmó el diagnóstico.

image

El caso tomó por sorpresa a las autoridades, ya que se esperaba que la circulación del virus comenzara recién durante el invierno de 2026, según estimaciones previas de organismos especializados. Actualmente, el paciente continúa en el área de cuidados intensivos debido a su edad y a enfermedades preexistentes que incrementan el riesgo de complicaciones.

“Es una persona con factores de riesgo, por eso se lo está monitoreando de manera permanente”, señaló Montenegro en declaraciones radiales. Además, aclaró que hasta el momento no se detectaron nuevos contagios y que, por los tiempos transcurridos, el período de incubación en los contactos estrechos ya habría pasado.

En cuanto al entorno del paciente, desde el hospital informaron que se activó el protocolo correspondiente, con seguimiento clínico de los familiares y personas con las que tuvo contacto directo. En especial, se presta atención a integrantes de grupos vulnerables, como adultos mayores, menores de edad o personas con enfermedades previas.

Entre los síntomas más frecuentes de la gripe A H3N2 se encuentran la fiebre alta, dolores musculares y articulares, cefalea intensa y malestar general. Desde el sistema de salud recomendaron consultar al médico ante la aparición de síntomas respiratorios, sobre todo en personas con antecedentes médicos o de edad avanzada.

Finalmente, las autoridades reiteraron las medidas de prevención: vacunación antigripal, ventilación de ambientes, higiene frecuente de manos, uso de barbijo en caso de contacto con personas enfermas y evitar espacios cerrados con gran concentración de gente. Estas acciones son claves para reducir el riesgo de transmisión.

Temas
Seguí leyendo

El Banco Nación retiró de las cuentas el dinero que depositó por error: qué pasa si alguien lo gastó

Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado tras el de Año Nuevo

Un hombre atacó a su esposa con el filo de una botella rota y terminó apresado por intento de femicidio

Horror en Mendoza: encuentran el cuerpo de un hombre de 50 años en un dique

La familia nunca abandona: acompañaron a un colectivero para celebrar el Año Nuevo y se hicieron virales

Trágico temporal en Córdoba dejó al menos un trabajador fallecido y varios destrozos por el granizo

Las reservas brutas aumentaron un 40% durante el último año y el Banco Central priorizará una mayor acumulación en 2026

La primera bebé argentina del 2026 nació cerca de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Banco Nación corrigió el error del dinero depositado en cuenta de algunos de sus clientes.
Todo en orden

El Banco Nación retiró de las cuentas el dinero que depositó por error: qué pasa si alguien lo gastó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una mujer de Chimbas denunció que se metieron a su cuenta ANSES y sufrió una estafa de $5.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
 Atraco

Tres chicas fueron asaltadas por encapuchados dentro de un loteo en Médano de Oro

Quién es Hernán Zuliani, el sanjuanino ex Víbora que buscará el ascenso con la camiseta verdinegra video
El perfil

Quién es Hernán Zuliani, el sanjuanino ex Víbora que buscará el ascenso con la camiseta verdinegra

Pionera en alimentación sin TACC en San Juan: la historia de Laura Rivera, la mujer que transformó la celiaquía en un proyecto de vida
Superación personal

Pionera en alimentación sin TACC en San Juan: la historia de Laura Rivera, la mujer que transformó la celiaquía en un proyecto de vida

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores
Investigación

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores