Detectan en Mendoza el primer caso de gripe A H3N2 y activan protocolos sanitarios

Las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron la aparición del primer caso de gripe A H3N2 en la provincia. El paciente es un hombre de 74 años, de nacionalidad española, que permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo tras presentar un cuadro respiratorio severo.

La directora del nosocomio, Beatriz Montenegro, explicó al medio mendocino MDZ que se trata de un caso importado, ya que el adulto mayor arribó a Mendoza como turista para pasar las fiestas de Año Nuevo. A los pocos días de su llegada, comenzó con síntomas compatibles con gripe, los cuales se agravaron con el correr de las horas, motivo por el cual se decidió su internación y el envío de muestras al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, que finalmente confirmó el diagnóstico.

El caso tomó por sorpresa a las autoridades, ya que se esperaba que la circulación del virus comenzara recién durante el invierno de 2026, según estimaciones previas de organismos especializados. Actualmente, el paciente continúa en el área de cuidados intensivos debido a su edad y a enfermedades preexistentes que incrementan el riesgo de complicaciones.

“Es una persona con factores de riesgo, por eso se lo está monitoreando de manera permanente”, señaló Montenegro en declaraciones radiales. Además, aclaró que hasta el momento no se detectaron nuevos contagios y que, por los tiempos transcurridos, el período de incubación en los contactos estrechos ya habría pasado.

En cuanto al entorno del paciente, desde el hospital informaron que se activó el protocolo correspondiente, con seguimiento clínico de los familiares y personas con las que tuvo contacto directo. En especial, se presta atención a integrantes de grupos vulnerables, como adultos mayores, menores de edad o personas con enfermedades previas.

Entre los síntomas más frecuentes de la gripe A H3N2 se encuentran la fiebre alta, dolores musculares y articulares, cefalea intensa y malestar general. Desde el sistema de salud recomendaron consultar al médico ante la aparición de síntomas respiratorios, sobre todo en personas con antecedentes médicos o de edad avanzada.

Finalmente, las autoridades reiteraron las medidas de prevención: vacunación antigripal, ventilación de ambientes, higiene frecuente de manos, uso de barbijo en caso de contacto con personas enfermas y evitar espacios cerrados con gran concentración de gente. Estas acciones son claves para reducir el riesgo de transmisión.