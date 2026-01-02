Un hombre atacó a su esposa con el filo de una botella rota y terminó apresado por intento de femicidio

Una mujer, de 41 años, fue herida por su marido, quien la agredió con el filo de una botella rota, en un intento de femicidio registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron al sospechoso.

Capital Un hombre fue atropellado en pleno centro: fue trasladado de urgencia al hospital

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este viernes, se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia, que hacía referencia a una persona lesionada en el cruce de pasaje Ayala y 17 de Octubre.

Según agregaron los informantes, al arribar a la mencionada esquina, los efectivos policiales hallaron a la mujer, que presentaba heridas cortantes en la pierna derecha, en la mano del mismo lado y en el estómago.

Trascendió que, de inmediato, los uniformados apresaron al individuo, de 38 años, quien se comprobó que había atacado a su pareja con el filo de una botella rota.

Al sujeto lo condujeron a la comisaría 5ª del distrito. Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Femicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”, la Unidad Funcional N° 8 -temática de Violencia Familiar y de Género- de los tribunales de la jurisdicción.

FUENTE: Crónica