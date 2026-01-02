Horror en Mendoza: encuentran el cuerpo de un hombre de 50 años en un dique

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado este viernes por la mañana en la zona del dique Cipolletti , en el departamento Luján, en Mendoza . Las autoridades investigan si se trata de un hombre que se encontraba desaparecido desde el pasado 19 de diciembre, luego de haberse arrojado al agua en el área de Potrerillos.

El hallazgo se produjo en una de las compuertas de la Central San Martín , tras un aviso recibido por personal de Bomberos de Luján, que acudió al lugar y constató la presencia del cuerpo.

Si bien hasta el momento no se logró establecer la identidad de la víctima, las primeras hipótesis indican que podría tratarse de un hombre de alrededor de 50 años, intensamente buscado desde mediados de diciembre, cuando ingresó al dique para nadar y no volvió a salir.

Cabe recordar que el operativo de rastrillaje se inició el mismo día de la desaparición, aunque con resultados negativos. En ese contexto, las autoridades aguardaban la apertura de las compuertas del dique Potrerillos como parte de las tareas previstas para dar con el cuerpo.