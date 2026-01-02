viernes 2 de enero 2026

La primera víctima del 2026

Quién era el hombre que murió en un siniestro vial en Sarmiento

La víctima fue Juan Carlos Burgos Sánchez, de 46 años, quien murió tras un confuso hecho ocurrido la noche del jueves 1 de enero en Colonia Fiscal. La Justicia investiga si caminaba por la zona o si viajaba como acompañante en la motocicleta involucrada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
“Qué triste noticia. Mis condolencias a la familia Burgos Sánchez”, escribió una allegada, mientras que una de las expresiones más sentidas fue la de su hija, quien publicó: “En la memoria de tu hija siempre estarás presente”, acompañado de mensajes de despedida y fotos familiares.

image

El episodio ocurrió alrededor de las 22:45, en el lateral este de la Colectora de Ruta 40, a la altura del kilómetro 115, en la zona de Colonia Fiscal, un sector rural sin viviendas cercanas ni iluminación artificial. De acuerdo a fuentes judiciales, el lugar presentaba escasa visibilidad al momento del siniestro.

Según la reconstrucción preliminar, Carlos Sebastián Zabaleta (31) circulaba a bordo de una motocicleta Zanella RX 150 cc, color gris y sin dominio, cuando por causas que aún se investigan se produjo el hecho. Zabaleta fue hallado tendido sobre la banquina este, mientras que unos 30 metros antes se encontraba Burgos Sánchez, inconsciente y con un fuerte sangrado en la cabeza.

La fiscalía maneja dos hipótesis principales: una indica que ambos viajaban en la motocicleta y que, por razones aún no esclarecidas, cayeron violentamente sobre la calzada; la otra sostiene que Burgos caminaba por la zona y fue atropellado desde atrás por el rodado. Hasta el momento, no se pudo determinar con certeza cuál de las dos situaciones ocurrió.

Ambos hombres fueron trasladados en ambulancia al hospital Ventura Lloveras, donde se constató que Burgos Sánchez ya no presentaba signos vitales. En tanto, Zabaleta fue derivado al Hospital Rawson, donde permanece internado con fractura en el brazo izquierdo y politraumatismos, bajo custodia policial, ya que aún no se encuentra en condiciones de declarar. También se ordenó la realización de un dosaje de sangre.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, junto al ayudante fiscal Rodrigo Cabral. En el lugar trabajó personal de Comisaría 8ª y División Criminalística, que realizó pericias fotográficas y planimétricas, las cuales serán repetidas con luz solar para intentar esclarecer la mecánica del siniestro.

