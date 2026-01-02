viernes 2 de enero 2026

Primera tragedia del año

Murió un hombre en Sarmiento tras un accidente vial

El siniestro fue este 1 de enero en horas de la noche, pero ahora la Justicia investiga las circunstancias del hecho, ya que hay dos versiones de lo que habría pasado. La víctima fatal tenía 46 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-02 at 07.19.57

Este 1 de enero, a las 22:45 horas, ocurrió la primera tragedia vial del año. Ocurrió en la localidad de Colonia Fiscal en Sarmiento y la víctima fue un hombre de 46 años. Hay dos hipótesis del siniestro que el fallecido fue atropellado de atrás por el motociclista o que ambos iban en la moto y que ambos cayeron con violencia.

Según confirmaron fuentes del caso a este diario, el siniestro ocurrió por el Lateral de la Colectora Este de Ruta 40, al kilómetro 115. La fiscalía todavía no tiene claro cómo ocurrió el siniestro. Lo primero que se planteó es que ambos motoristas iban en la moto y que en la altura antes mencionada se cayeron y se provocaron las heridas, perdiendo uno la vida.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 07.19.57 (2)

La otra teoría es que el peatón, identificado como Juan Carlos Burgos Sánchez (46) iba caminando y fue atropellado de atrás por el motociclista, que se llama Carlos Sebastián Zabaleta (31).

Ahora la investigación recayó en los miembros de UFI Delitos Especiales para determinar qué ocurrió. La escena del hecho quedó resguardada para una nueva inspección ocular con luz solar. De igual manera, desde la Justicia dijeron que este siniestro ocurrió en una zona donde no hay luz artificial y prácticamente no se veía nada.

Cabe destacar que Burgos Sánchez fue enviado al hospital departamental con signos vitales, pero a los minutos perdió la vida. El que quedó internado en el Hospital Rawson con diferentes lesiones fue Zabaleta. Según su último parte médico sufrió fractura en su brazo izquierdo y politraumatismos.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 07.19.57 (1)

En la escena trabajó personal de comisaría 8va y División Criminalística.

