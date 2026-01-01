jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videos

Trágico temporal en Córdoba dejó al menos un trabajador fallecido y varios destrozos por el granizo

El violento temporal se desató durante la siesta de este jueves en medio de una alerta amarilla y dejó un trabajador fallecido tras el derrumbe de una cabina de peaje en la Ruta 9 Norte. Además, el granizo provocó importantes destrozos en varias localidades y daños en vehículos del aeropuerto de Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cordoba videos granizo

Un violento temporal de lluvia y granizo afectó a la provincia de Córdoba durante la siesta de este jueves, en el inicio de 2026, y dejó consecuencias trágicas. En ese marco, un trabajador murió tras el derrumbe de una cabina de peaje sobre la Ruta 9 Norte, a la altura de la estación Juárez Celman, mientras que otras dos personas resultaron heridas.

Lee además
la familia nunca abandona: acompanaron a un colectivero para celebrar el ano nuevo y se hicieron virales
Video

La familia nunca abandona: acompañaron a un colectivero para celebrar el Año Nuevo y se hicieron virales
El Banco Central de la República Argentina anunció las feriados bancarios de todo el 2025.
Economía

Las reservas brutas aumentaron un 40% durante el último año y el Banco Central priorizará una mayor acumulación en 2026

El grave episodio se registró en medio de las severas condiciones climáticas que azotaron a distintas localidades cordobesas. Según el primer aviso recibido a través del sistema de emergencias 911, las casillas del peaje ubicado en ese sector habrían sido derribadas por la fuerza del temporal, lo que generó preocupación ante la imposibilidad inicial de localizar a tres personas que se encontraban en el lugar.

Ante esta situación, personal policial desplegó un rastrillaje en la zona y, como resultado del operativo, fue hallado un trabajador fallecido, quien habría quedado aplastado por una de las cabinas. En tanto, las otras dos personas fueron encontradas con heridas de diversa consideración y asistidas por los servicios de emergencia. En el procedimiento intervinieron efectivos de la Policía Caminera y de la Departamental Colón, con colaboración de la Departamental Juárez Celman. Las autoridades indicaron que en las próximas horas se ampliará la información oficial sobre lo ocurrido.

El hecho fatal se dio en el contexto de una intensa tormenta de granizo que afectó a distintas localidades del centro de la provincia. El fenómeno se desarrolló en un escenario de altas temperaturas y bajo alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo a los primeros reportes, el frente de tormenta se habría originado en el Valle de Paravachasca y avanzó rápidamente sobre localidades como La Paisanita, Alta Gracia, Los Aromos, Anisacate, Falda del Carmen y San Clemente.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Trágico temporal en Córdoba dejó al menos un trabajador fallecido y varios destrozos por el granizo El violento temporal se desató durante la siesta de este jueves en medio de una alerta amarilla y dejó un trabajador fallecido tras el derrumbe de una cabina de peaje en la Ruta 9 Norte. Además, el granizo provocó importantes destrozos en varias localidades y daños en vehículos del aeropuerto de Córdoba. Más info en @tiempodesanjuan #cordoba #granizo #tormenta #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Con el correr de los minutos, la tormenta continuó su desplazamiento hacia la ciudad de Córdoba, donde el granizo se hizo sentir en distintos barrios del sur y del norte de la capital. Vecinos de esas zonas señalaron que la caída de piedra fue intensa y que el tamaño del granizo llamó la atención por su magnitud.

En paralelo, durante la tarde comenzaron a circular imágenes y videos en redes sociales que mostraban daños materiales en distintos puntos, entre ellos, automóviles con abolladuras y roturas en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, donde varios vehículos se encontraban estacionados al momento de la pedrada.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que la alerta amarilla por tormentas continuaba vigente, con advertencias por lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Tras el paso del frente, se registró un leve descenso de la temperatura y cerca de una hora después el sol volvió a asomarse, aunque se recomendó mantener la atención ante posibles nuevos episodios de inestabilidad.

Temas
Seguí leyendo

La primera bebé argentina del 2026 nació cerca de San Juan

"No te voy a hablar nada, pelo...": el video de una mujer insultando a un periodista en medio de un test de alcoholemia

Milei reveló una inminente alianza regional de 10 países "anti socialistas"

Año nuevo fatal en Mendoza: un hombre de 70 años fue apuñalado en el corazón, hay una mujer detenida

Confusión y sorpresa: miles de clientes del Banco Nación recibieron dinero por error

Javier Milei recibe Año Nuevo en la Quinta de Olivos

Cristina Kirchner seguirá internada y pasará Año Nuevo en el sanatorio

Accidente en alta montaña: cuatro heridos y corte total en el paso a Chile

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la primera bebe argentina del 2026 nacio cerca de san juan
A las 00 en punto

La primera bebé argentina del 2026 nació cerca de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado
Sarmiento

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana
Comando Urbano

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Estado de salud

Qué se sabe sobre la primera bebé del 2026 nacida en el Hospital Rawson y el delicado cuadro de su mamá

Por Redacción Tiempo de San Juan
El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

El tren Belgrano Cargas en San Juan transporta unas 50 mil toneladas mensuales de San Juan a Buenos Aires.
Política ferroviaria

El gobierno de Milei pone primera al proceso para privatizar el Belgrano Cargas: cómo impacta en San Juan y qué dijeron en los últimos meses

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Mordidas y picaduras: los bichos que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan
Atención

Mordidas y picaduras: los "bichos" que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan