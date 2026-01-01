Un violento temporal de lluvia y granizo afectó a la provincia de Córdoba durante la siesta de este jueves, en el inicio de 2026, y dejó consecuencias trágicas. En ese marco, un trabajador murió tras el derrumbe de una cabina de peaje sobre la Ruta 9 Norte, a la altura de la estación Juárez Celman, mientras que otras dos personas resultaron heridas.

El grave episodio se registró en medio de las severas condiciones climáticas que azotaron a distintas localidades cordobesas. Según el primer aviso recibido a través del sistema de emergencias 911, las casillas del peaje ubicado en ese sector habrían sido derribadas por la fuerza del temporal, lo que generó preocupación ante la imposibilidad inicial de localizar a tres personas que se encontraban en el lugar.

Ante esta situación, personal policial desplegó un rastrillaje en la zona y, como resultado del operativo, fue hallado un trabajador fallecido, quien habría quedado aplastado por una de las cabinas. En tanto, las otras dos personas fueron encontradas con heridas de diversa consideración y asistidas por los servicios de emergencia. En el procedimiento intervinieron efectivos de la Policía Caminera y de la Departamental Colón, con colaboración de la Departamental Juárez Celman. Las autoridades indicaron que en las próximas horas se ampliará la información oficial sobre lo ocurrido.

El hecho fatal se dio en el contexto de una intensa tormenta de granizo que afectó a distintas localidades del centro de la provincia. El fenómeno se desarrolló en un escenario de altas temperaturas y bajo alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo a los primeros reportes, el frente de tormenta se habría originado en el Valle de Paravachasca y avanzó rápidamente sobre localidades como La Paisanita, Alta Gracia, Los Aromos, Anisacate, Falda del Carmen y San Clemente.

Trágico temporal en Córdoba dejó al menos un trabajador fallecido y varios destrozos por el granizo El violento temporal se desató durante la siesta de este jueves en medio de una alerta amarilla y dejó un trabajador fallecido tras el derrumbe de una cabina de peaje en la Ruta 9 Norte. Además, el granizo provocó importantes destrozos en varias localidades y daños en vehículos del aeropuerto de Córdoba.

Con el correr de los minutos, la tormenta continuó su desplazamiento hacia la ciudad de Córdoba, donde el granizo se hizo sentir en distintos barrios del sur y del norte de la capital. Vecinos de esas zonas señalaron que la caída de piedra fue intensa y que el tamaño del granizo llamó la atención por su magnitud.

En paralelo, durante la tarde comenzaron a circular imágenes y videos en redes sociales que mostraban daños materiales en distintos puntos, entre ellos, automóviles con abolladuras y roturas en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, donde varios vehículos se encontraban estacionados al momento de la pedrada.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que la alerta amarilla por tormentas continuaba vigente, con advertencias por lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Tras el paso del frente, se registró un leve descenso de la temperatura y cerca de una hora después el sol volvió a asomarse, aunque se recomendó mantener la atención ante posibles nuevos episodios de inestabilidad.