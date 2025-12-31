miércoles 31 de diciembre 2025

¿Te pasó?

Confusión y sorpresa: miles de clientes del Banco Nación recibieron dinero por error

La entidad confirmó una falla técnica y pidió a los clientes no usar el dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El cierre del año dejó una sorpresa inesperada para miles de clientes del Banco Nación, que durante las últimas horas del 31 de diciembre detectaron acreditaciones de hasta $700.000 en sus cuentas sueldo, sin explicación previa.

La situación generó confusión, sobre todo entre trabajadores estatales, muchos de los cuales interpretaron inicialmente el depósito como un posible bono de fin de año. Sin embargo, la entidad financiera confirmó poco después que se trató de un error técnico y pidió expresamente a los usuarios no utilizar el dinero.

Desde el banco explicaron que la falla estuvo vinculada a movimientos registrados bajo los conceptos REND.PESO y REND.USD, correspondientes tanto a cuentas en pesos como en dólares. En algunos casos, las acreditaciones en moneda extranjera llegaron hasta USD 370,04. El problema comenzó a corregirse horas más tarde, cuando los depósitos fueron revertidos de manera automática.

El episodio tomó mayor notoriedad cuando empleados de la Cámara de Diputados advirtieron que habían recibido $699.177,82 bajo el concepto de “rendición en pesos”. Desde el Congreso aclararon que no se trataba de ningún beneficio extraordinario y solicitaron no disponer de los fondos, ya que serían descontados posteriormente.

Fuentes bancarias señalaron que el inconveniente podría estar relacionado con la reciente implementación de la cuenta remunerada, aunque desde el Banco Nación no brindaron precisiones técnicas sobre el origen exacto del error. En la mayoría de los casos, los clientes vieron regularizada la situación sin que el incidente impactara en sus saldos finales.

Mientras tanto, el hecho generó una fuerte repercusión en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde circularon capturas de pantalla y mensajes de sorpresa entre los usuarios afectados. El banco continúa con el proceso de normalización de operaciones en el marco de la transición de autoridades, con Darío Wasserman al frente de la entidad.

