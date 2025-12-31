miércoles 31 de diciembre 2025

Año Nuevo con complicaciones

Alerta amarilla por tormentas intensas y posible caída de granizo para varios departamentos de San Juan

El aviso del Servicio Meteorológico alcanza a más de diez departamentos de la provincia. Los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las condiciones meteorológicas para este martes 31 de diciembre de 2025 en San Juan estarán marcadas por la inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional renovó un aviso de nivel amarillo por tormentas que afectará a gran parte del territorio provincial, con probabilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento de fuerte intensidad.

De acuerdo al parte oficial, el fenómeno incluirá tormentas de diversa magnitud, algunas de ellas con características severas. Se esperan episodios de precipitaciones concentradas en cortos períodos, acompañados por descargas eléctricas, granizo y vientos intensos.

En cuanto al volumen de agua, los especialistas estiman acumulados que oscilarán entre los 20 y 50 milímetros, aunque en determinados sectores los registros podrían ser aún mayores.

Las zonas bajo advertencia comprenden los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, además de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, y las áreas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. Ante este panorama, se solicita a los vecinos extremar los cuidados a lo largo de toda la jornada.

Medidas de prevención ante el alerta

Desde el SMN recordaron una serie de acciones básicas para reducir riesgos:

  • Evitar circular si no es estrictamente necesario.

  • No sacar residuos y mantener limpios desagües y sumideros.

  • Desconectar aparatos eléctricos y suspender el suministro de energía si ingresa agua a la vivienda.

  • Mantener cerradas puertas y ventanas, y alejarse de ellas.

  • Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, se recomienda buscar refugio inmediato en una construcción cerrada o dentro de un vehículo.

