martes 30 de diciembre 2025

Dos departamentos del Gran San Juan, con problemas en el suministro de agua debido a las lluvias

Desde OSSE informaron que se detectó un problema por la bajada de creciente en el Canal Estero, lo que generó la turbiedad del agua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por las lluvias registradas anoche, el agua puede presentar turbiedad en zonas de Rivadavia y Chimbas, advirtieron desde OSSE.

Por las lluvias registradas anoche, el agua puede presentar turbiedad en zonas de Rivadavia y Chimbas, advirtieron desde OSSE. Imagen ilustrativa.

Las intensas lluvias registradas en la jornada de ayer lunes 29 de diciembre provocaron inconvenientes en el suministro de agua potable en dos departamentos del Gran San Juan. Según informó Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), se detectó un problema a raíz de la bajada de creciente por el Canal Estero, situación que generó turbiedad en el agua distribuida en algunos sectores.

De acuerdo al comunicado oficial, el servicio puede presentar agua turbia en la zona oeste de Chimbas y Rivadavia, incluyendo Villa Observatorio, Barrio 22 de Abril, Barrio Zorzales, Barrio Marquesado 1 y 2, y zonas aledañas.

Desde la empresa indicaron que personal del servicio de Agua se encuentra trabajando para resolver el inconveniente a la brevedad. Mientras tanto, solicitaron a los vecinos extremar el cuidado de la reserva de los tanques domiciliarios y priorizar el consumo de agua potable para actividades básicas como la bebida, la higiene y la alimentación.

En ese marco, recordaron que los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de eventos por más de 24 horas, siempre y cuando se realice un uso racional del agua potable.

