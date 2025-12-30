miércoles 31 de diciembre 2025

Violento atraco

Tres ladrones maniataron y asaltaron al dueño de un taller de marmolería de Chimbas

El hecho sucedió el lunes en la mañana. Los delincuentes dejaron encerrado al comerciante y le robaron una decena de máquinas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

El dueño de una marmolería fue atacado el lunes en la mañana en su taller en Chimbas y terminó atado de pies y manos dentro del baño de su predio. El hecho fue perpetrado por tres sujetos que, al cabo de media hora, escaparon con una decena de máquinas.

Fuentes policiales señalaron que la víctima fue un comerciante identificado como Ramón Chávez, quien tiene su galpón en la calle Necochea 248 Norte, en Chimbas. La denuncia fue radicada en la comisaría de la zona y dieron intervención al personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según el relato del damnificado, el ataque ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, cuando se encontraba trabajando en su taller. En ese momento fue sorprendido por tres sujetos que andaba a cara descubierta, quienes lo tomaron por la fuerza y lo maniataron de pies y manos. No trascendió si lo golpearon, pero lo encerraron en el baño. El comerciante, de 51 años, permaneció cautivo durante aproximadamente 30 minutos, hasta que los delincuentes se dieron a la fuga.

Siempre de acuerdo con la denuncia, los asaltantes escaparon a pie, ya que la víctima no escuchó ruidos de vehículos en las inmediaciones. Tras lograr liberarse, el hombre constató el faltante de cinco amoladoras, tres taladros, una cortadora de mármol, una sierra circular de mano y dos martillos demoledores de 15 kilos cada uno.

