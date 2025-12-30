Penúltimo día del año con lluvias y chaparrones en San Juan

El clima en San Juan acompañará el cierre del año con condiciones inestables. Para este penúltimo día, el pronóstico anticipa una jornada que irá de algo nublada a chaparrones y tormentas, con variaciones marcadas a lo largo del día.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 21 °C y baja probabilidad de precipitaciones (0%). El viento soplará del noroeste, con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 36 °C, y aumentará la probabilidad de chaparrones, que se ubicará entre el 40 y 70%. El viento rotará al este, con velocidades más moderadas.

Por la noche, se esperan tormentas, con temperaturas que rondarán los 25 °C y una probabilidad de precipitaciones que se mantendrá entre el 40 y 70%. El viento cambiará al sudoeste, con ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que podría generar complicaciones puntuales.

Desde los organismos meteorológicos recomiendan precaución ante la posibilidad de tormentas fuertes y ráfagas, especialmente para quienes tengan actividades al aire libre, en una jornada que marcará el tramo final del 2025 en la provincia.