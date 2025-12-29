San Juan arrancó la lucha contra el picudo algodonero

Comenzó en San Juan la lucha contra el picudo algodonero, una de las plagas que más afecta a este tipo de producción.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, perteneciente a la Secretaría de Agricultura, inició tareas de monitoreo y vigilancia fitosanitaria para luchar contra el picudo del algodonero (Anthonomus grandis), una de las plagas más perjudiciales para el cultivo de algodón a nivel nacional.

El picudo del algodonero es un insecto que ataca principalmente los botones florales y las cápsulas, donde se alimenta y ovipone. Las larvas se desarrollan dentro de estas estructuras, provocando su caída prematura y pérdidas significativas en el rendimiento y la calidad del cultivo. Su alta capacidad reproductiva y dispersión lo convierten en una plaga de alto impacto económico.

image

Actualmente, San Juan es una zona libre de picudo del algodonero, condición sanitaria estratégica para el desarrollo productivo provincial. En este marco, la provincia realiza tareas de monitoreo preventivo, con el objetivo de detectar de manera temprana cualquier eventual ingreso de la plaga y proteger el estatus fitosanitario.

Las acciones se desarrollan en conjunto con los productores algodoneros, sobre 350 hectáreas de algodón distribuidas en toda la provincia, fortaleciendo el trabajo articulado entre el sector público y privado.

El algodón es un cultivo emergente en San Juan, con creciente interés productivo y potencial de expansión, por lo que la prevención sanitaria resulta clave para acompañar su desarrollo de manera sostenible.

"Cabe destacar que el Gobierno Provincial asumió la responsabilidad del Programa de Prevención y Control del Picudo del Algodonero, con acompañamiento de SENASA, reafirmando su compromiso con la sanidad vegetal, la protección de las economías regionales y el fortalecimiento del sistema productivo local", destacaron desde Producción.