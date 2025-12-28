domingo 28 de diciembre 2025

El comercio y una (casi) feliz Navidad: en San Juan afirman que las ventas crecieron y diciembre cerraría con números positivos

Tras el importante movimiento registrado en los días previos a Nochebuena, comerciantes de San Juan aseguraron que las ventas navideñas superaron a las del año pasado y anticiparon que diciembre podría cerrar como uno de los pocos meses positivos del 2025, a la espera de los relevamientos finales.

whatsapp-image-2025-12-23-at-83454-pm

Con la Navidad ya atrás, el comercio sanjuanino comenzó a trazar un primer balance y las señales que aparecen son moderadamente alentadoras. Si bien los números finales todavía están en proceso de relevamiento, desde las entidades que representan al sector coinciden en que hubo mayor movimiento que en 2024 y que diciembre podría cerrar como uno de los pocos meses con saldo positivo en lo que va del 2025.

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan indicaron que las ventas navideñas registraron una suba interanual cercana al 5%, un dato que se vuelve significativo en el contexto de un año marcado por la caída del consumo. “La tendencia va para que sea un diciembre positivo”, señaló de manera breve su presidente, Marcelo Quiroga, al analizar el comportamiento del mes.

En la misma línea, aunque con mayor cautela, el presidente del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, Darío Minozzi, sostuvo que todavía es temprano para hablar de porcentajes concretos, pero destacó el movimiento registrado en los días previos a Nochebuena. Desde el sector observaron mayor circulación de clientes en los locales, con mejoras en la caja diaria y en el ticket promedio, un indicio que refuerza la expectativa de un cierre favorable.

En cuanto a los rubros, el repunte habría sido generalizado, sin un sector claramente dominante, a diferencia de otras fechas comerciales del calendario. Regalerías, indumentaria, textiles, gastronomía y tecnología mostraron un desempeño parejo, impulsados por las compras de último momento y los regalos de fin de año.

Qué llevó Papá Noel del comercio local

Referentes del sector comercial indicaron además que los muñecos y peluches marcaron tendencia, impulsados por las modas del momento. Entre los más buscados se destacaron Capybara, Labubu y los personajes virales de “Tralalero Tralala”, junto a infaltables de siempre como Pokémon y Sonic, que siguen teniendo un público fiel entre chicos y grandes.

En un segundo escalón de ventas aparecieron otros productos que sostuvieron un buen nivel de demanda: pelotas infantiles, juegos didácticos, inflables para piletas, muñecas Barbie y autos a control remoto, opciones que completaron la oferta navideña en las góndolas.

En varios locales coincidieron en que uno de los grandes protagonistas de esta temporada fueron los juegos de mesa, con el Basta a la cabeza. El clásico juego de palabras volvió a ganar terreno en las mesas familiares, con valores que oscilaron entre los $15.000 y los $30.000, según el tamaño y la edición. La dinámica es simple pero efectiva: encontrar palabras que comiencen con una letra determinada y encajen en categorías como países, animales o nombres antes de que alguien grite “¡Basta!” y se detenga la ronda para sumar puntos.

El calor del verano también se hizo sentir en las cartitas. Desde las jugueterías señalaron que muchos chicos pidieron accesorios para la pileta, desde inflables hasta juguetes acuáticos, ideales para las vacaciones. A la par, los dinosaurios volvieron a decir presente entre los pedidos infantiles, confirmando que hay clásicos que no pasan de moda.

¿Y qué pidieron los más grandes?

Según señalaron desde el comercio local, los regalos para adultos se concentraron principalmente en calzado y marroquinería, cosmética y perfumería, y equipos de audio, video y celulares. Dentro del rubro calzado, las zapatillas se ubicaron en el top de preferencias, tanto para regalar como para autoregalarse en estas fechas.

