Otro capítulo en el caso Bloch: presentaron una demanda en la Justicia civil contra el exdecano por $150.000.000

La causa que involucra al exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) , Rodolfo Bloch , sumó un nuevo capítulo. En los últimos días se conoció que la defensa de la denunciante, quien cumplía funciones en la casa de altos estudios, presentó una demanda en la Justicia civil por una suma de 150 millones de pesos, luego de haber agotado la instancia administrativa.

Según informó a este diario el abogado Roberto Correa Esbry, representante legal de la denunciante, la acción fue presentada hace aproximadamente un mes y, tras el sorteo correspondiente, quedó radicada en el fuero contencioso administrativo. El expediente se encuentra en una etapa inicial del proceso.

La demanda reclama una indemnización por daños y perjuicios, que incluye daño moral. De acuerdo a lo señalado por el letrado, los hechos que motivan la acción se remontan al período en que Bloch se desempeñaba como decano, cuando -según la denuncia- habría realizado una invitación de carácter sexual a la trabajadora no docente. El abogado aclaró que ese episodio puntual no quedó registrado, aunque afirmó que se aportaron pruebas documentales, entre ellas capturas de mensajes, y que se ofrecerá el teléfono celular de la denunciante para su análisis judicial.

Correa Esbry indicó además que, una vez presentada la contestación de la demanda, es probable que el juzgado disponga la realización de una audiencia de conciliación previa a una eventual mediación.

En relación a la situación personal y laboral de la denunciante, el abogado señaló que desde hace tres años su vida dentro de la universidad se vio alterada, con períodos de licencia y dificultades para desempeñar sus funciones habituales. Precisó que la trabajadora accedió en distintas oportunidades a una licencia especial prevista por la universidad para víctimas de acoso y violencia laboral, y que actualmente se encuentra trabajando.

El letrado también informó que la denunciante fue sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas, y que se encuentra bajo tratamiento. Indicó que existen informes elaborados en el marco de intervenciones realizadas por organismos especializados, así como testigos que serán ofrecidos para declarar en el proceso judicial.

Como antecedente, el 23 de diciembre de 2024 el Consejo Directivo de la facultad aceptó la renuncia de Bloch, quien había ocupado el cargo durante más de una década. La dimisión se produjo en el contexto de una denuncia por acoso sexual y laboral, cuando se encontraba en curso un proceso institucional que debía ser definido por la Asamblea Universitaria. Con su salida, el exdecano quedó al margen de ese procedimiento.

La demanda civil ahora iniciada será analizada por la Justicia, que deberá determinar la existencia o no de los daños alegados y la eventual responsabilidad de la exautoridad de la UNSJ.