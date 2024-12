Jaqueado por la denuncia de acoso, Bloch se despidió de la política al renunciar como decano y dijo que la víctima es él

"Absolutamente soy víctima y no victimario. Si alguien ha sido acosado, hostigado, perseguido, en estos 20 meses he sido yo", dijo a TIEMPO DE SAN JUAN el ahora ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, Rodolfo Bloch , quien este lunes recibió desde el Consejo Directivo la aceptación de su renuncia al cargo que ocupó por más de una década, jaqueado por la destitución. Tras el escándalo por la denuncia por acoso sexual y laboral por parte de una no docente, Bloch dijo que esta situación lo lleva a cerrar su carrera política, cuando tenía pensado en 2025 competir de nuevo para rector. Y no descartó iniciar medidas legales él contra la denunciante.

"Soy un señor de 70 años que durante nunca cometió una falta como las que me están acusando, y creer de repente a los 70 años, no sé, se me pasa algo en la cabeza y decido acosar sexualmente a una empleada, no es así. Del acoso laboral menos que menos, porque acá en 13 años nunca nadie pudo decir que lo hemos molestado en su trabajo, que lo hemos hostigado, que lo hemos perseguido, que le hemos quitado el trabajo, nunca. Son todos antecedentes que no han sido tenidos en cuenta para nada", afirmó.

¿Y qué motivación tendría entonces la denunciante? Afirmó que "la denunciante, la motivación que tiene, a mi juicio, es un problema de rencor, de resentimiento, de amor propio herido a una narcisista, porque ella me hizo un pedido a mí de ser parte del gabinete, del decanato, de que la designara en una secretaría. Cualquiera que es de la universidad sabe que eso no funciona así. Las secretarías, que son lo que equivaldría, digamos, del gobernador los ministros, bueno, del rector son los secretarios o del decano son los secretarios. Esos secretarios se designan por un montón de razones. Tienen que ver con su idoneidad, su competencia, el conocimiento del área específica. Entonces, como yo me negué y me negué de una manera muy terminante, porque no entendía que se pudiera hacer un pedido tan extraño, creo que por alguna razón ella pensaría que yo tenía o que yo iba a acceder".

Aseguró que lo acusaron sin pruebas. "El cargo de coerción se basa en que ella denunció que yo, por interpósita persona, que es la persona esta del audio, le había mandado a esa persona para que le exigiera retirar la denuncia. Y no solo eso, sino que dijo, esto está en los siete cuerpos, eso dijo, sí, esa persona, además, hubo un momento en que me quiso presionar ofreciéndome plata y cargos. Bueno, ahí un intercambio de cartas documento, que incluso no sé si no va a terminar en una demanda también, porque fue realmente una difamación, pero absoluta. Entonces, ese cargo de coerción, con ese audio entre la denunciante y la persona que ella dice que la quiso apretar, se cae así, como una pera madura. Bueno, no lo aceptó. No lo aceptó la sumariante y cuando yo recurrí eso, porque dije, no, no puede ser que no me acepten esa prueba si es fundamental. Entonces, el asesor legal dijo, no, no se hace lugar al recurso", afirmó.

Y destacó: "Si alguien ha sido acosado, hostigado, perseguido, en estos 20 meses he sido yo. Con ser que he sido incluso muy respetuoso, he sido tan respetuoso del no divulgar las cosas que, digamos que las actuaciones, la información de la causa, que eso está específicamente previsto, que, bueno, hubo muchos meses donde yo no salía a contestar nada, porque tenía necesariamente que referirme a las cosas de la causa, y entonces lo del sumario".

Con esta medida se cae la Asamblea de este jueves. "La renuncia ya está aceptada por el consejo directivo. No, no hay ninguna posibilidad. Ya está. Bueno, creo incluso que en estos momentos el rector debe estar desactivando".

Bloch se paró en contraposición con el rector Tadeo Berenguer que había asegurado que al decano le convenía renunciar y no ser destituido porque en este último caso no accedería a la jubilación. "No, eso no lo tengo entendido para nada. No sé por qué. O sea, a ver, la jubilación es un derecho que se adquiere a lo largo de una cantidad de años de aporte y una edad, y bueno, si las razones por las cuales uno vida la jubilación pueden ser de que incluso hasta, no solamente por una destitución, yo creo que hasta una persona que ha cometido un delito tiene derecho a la jubilación", aseguró.

Y dijo que "no es por una cuestión de dinero. Si fuera por una cuestión de dinero quizás hubiera hecho otra cosa, pero a ver, yo voy a tener problemas de plata, porque yo ahora voy a estar, hasta que me salga la jubilación, sin sueldo, porque no tengo cargo de decano ni tengo cargo de docente acá. Pero bueno, el señor proveerá, ya nos vamos a arreglar".

Para Bloch "esto de la renuncia era imprescindible, porque obviamente yo no podía pasar por el escarnio de una destitución, por una sanción, después de haber hecho todo lo que hice durante tantos años".

También aseguró que este escándalo terminó con su carrera política. "Vamos a dar por terminado, hasta ahora, yo no creo que haya posibilidades de reabrir eso. Así que la situación en la que me encuentro hoy por hoy es, fuera de la universidad a todos los efectos".

Sobre la nueva decana

Bloch opinó sobre su sucesora, Natalia Núñez, que asumió este lunes y terminará los meses de mandato que quedan hasta 2025 "Natalia Núñez, es una persona muy eficiente, muy comprometida con el trabajo, de ponerse el trabajo al hombro y hasta que no lo saque, no se queda tranquila, de estar metida muchísimas horas aquí. Yo creo que es una persona con unas condiciones excepcionales. Para mí ha sido una compañera realmente de primera, me he sentido muy complementado y muy respaldado por ella".

¿Va a estar etrás de lo que ella decida, asesorando? "Yo estoy en lo que yo pueda intervenir, si a alguien le parece que es útil mi opinión, para esta facultad y para la universidad también, lo voy a hacer. Porque no tengo una camiseta de la UNSJ, tengo un tatuaje".