La renuncia de Bloch destapó la sucesión en Exactas: quién es Natalia Núñez y quiénes buscarán el timón en 2025

La historia es conocida. El cuerpo resolvió archivar la causa —con el protagonismo de la abstención de los decanos— y luego volvió sobre sus pasos para reabrir el caso —ahora con todos los decanos a favor— e incluso convocar a la Asamblea Universitaria —máximo órgano de gobierno— para definir su desvinculación, que se iba a realizar el 26 de diciembre a las 9 en el Rectorado. Ya no es necesaria.

La denunciante presentó pruebas con capturas de pantalla de los chats que tuvo con Bloch. La mujer pidió un cargo político en Exactas, y el decano sugirió que se animara a una nueva experiencia. Aparentemente, hubo una propuesta de índole sexual, pero los chats no la reflejan, puesto que la habría hecho a través de un llamado telefónico.

"No soy mojigata ni tonta ni mucho menos; simplemente, nunca me imaginé que podías tomar a mal o con otro sentido, no sé, mis abrazos… ¡Por Dios! Te juro que siempre fueron con todo el cariño y con todo el respeto que te tengo, pero no me imaginé que pudiese pasar algo más", escribió la denunciante al día siguiente, en WhatsApp.

Naturalmente, Bloch tuvo varias instancias de defensa, aunque dejó entrever que el proceso estaba amañado e interpretó que la denuncia —con su correlato mediático— formaba parte de una operación política de desprestigio. "Debo confesar que pequé de ingenuidad porque pensé que, en poco tiempo, iba a caer por su propio peso. No fue así. Duró un año y medio. Sobre la denuncia inicial hay, evidentemente, intereses que son de otro tipo, políticos fundamentalmente, que se subieron a esta denuncia para lograr objetivos de otra naturaleza", aseguró en un video.

La presunta operación siempre fue endilgada al secretario de Bienestar Universitario, Lucas Molina. Voces en off lo dieron por hecho en los pasillos de Exactas y del Rectorado. No obstante, no hubo certezas. Según las fuentes, Bloch y Molina tienen un enfrentamiento que data del inicio de la gestión del rector Tadeo Berenguer. El decano apoyó al ganador, pero después jugó la individual en las elecciones de los nodocentes. Se separó de la línea oficialista.

Sea como sea, hay un hecho y muchas interpretaciones. El hecho es que Bloch renunció y desactivó la Asamblea. Seguramente por una cuestión económica, tal como razonó Berenguer, que quiso mantenerse al margen del asunto. El rector señaló: "Si Bloch renuncia, se jubila. Si lo destituyen, se cae la jubilación". En ese sentido, opinó que "es preferible que se retire antes de que se lo destituya".

La renuncia es indeclinable. El lunes a las 8:30, ante el Consejo Directivo de la facultad, Bloch dará sus explicaciones. Mientras tanto, despertó la lucha por la sucesión. No dejó un sucesor. Por ahora, la encargada de Exactas es la vicedecana Natalia Núñez, una dirigente del riñón de Bloch, que anteriormente había ocupado la Secretaría Académica. La mujer tiene suficientes papiros académicos —hace poco fue distinguida por el Observatorio de Changchun en China—, pero no los suficientes respaldos políticos.

Hubo una buena jugada de Bloch durante el sumario. Marcó diferencias con Núñez e incluso dejó correr el rumor de una pelea. Muchas fuentes dijeron, en ese momento, que la vicedecana había dejado de responder a Bloch y que preparaba una campaña para reemplazarlo. Todo indica que no fue así. Es más, el viernes por la mañana, el decano hizo un brindis para despedir el 2024. Participó su segunda. "Después de todo lo que pasó, a esta altura recién se va a pelear. No tiene sentido", marcaron.

¿Bloch puede heredarle su estructura? Los voceros de Exactas creen que no. Apenas el departamento de Astronomía la apoyaría. Aunque tiene algunos meses para generar un armado, juega desde atrás. Hay otros dirigentes que no perdieron el tiempo. Un ejemplo es la exsecretaria Académica, Alejandra Pittaluga, que lanzó su candidatura con el espacio Ser de Exactas. Ni bien el Consejo Superior archivó la denuncia contra el decano, la mujer renunció, junto con la exsecretaria de Investigación Jimena Trotteyn. Las dos "tenían la fuerza política en el Decanato", dijeron las fuentes.

En un momento de rosqueo, a principios del 2024, sonó como eventual candidato el jefe de Mantenimiento y Obras Menores, Gustavo Pezzani. Pero todavía no cuajó. La elección estará peleada entre Pittaluga y los candidatos del rector Berenguer y de su principal opositor, el arquitecto Jorge Cocinero. El elegido del Rectorado es Jorge Castro, un doctor en Informática que siempre trabajó con Bloch, pero se separó en las elecciones del 2021. Jugó con Cocinero y después cambió de bando. Es decir, pegó tres saltos en un tiempo muy breve. En tanto, por el lado del arquitecto opositor, figura Mario Díaz.