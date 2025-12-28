domingo 28 de diciembre 2025

Grave

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció

El hecho ocurrió cerca de las 11 horas de este domingo en la cancha del Club Atlético Ferroviario, ubicado por calle Barboza.

Por Pablo Mendoza
Captura de pantalla 2025-12-28 123733

Un hecho lamentable ocurrió cerca de las 11 horas de este domingo en la cancha del Club Atlético Ferroviario de Chimbas. Un hombre que jugaba al fútbol perdió la vida tras un accidente sufrido en el medio del partido.

Según confirmaron fuentes policiales, el hombre estaba disputando el partido cuando en una jugada -no se sabe en qué contexto- golpeó su cabeza contra uno de los palos del arco. Este señor, de 55 años, cayó descompensando y comenzó a tener convulsiones.

De manera inmediata se llamó a emergencias y las personas que estaban con él trataron de recomponerlo. La ambulancia llegó y lo trasladaron en código rojo al Hospital Rawson. A pesar de la rapidez de los actuantes, el señor perdió la vida.

Este lamentable suceso ocurrió en la cancha del Club Atlético Ferroviario ubicado por calle Barboza. Este club está ubicado a pocos metros de calle Salta.

La víctima del suceso ya fue identificada y estaban tratando de dar con la familia para darle a conocer esta lamentable noticia. El caso recayó en manos de comisaría 26ta y después será investigado por UFI Delitos Especiales. En el lugar también se hará presente personal de la División Criminalística para tomar las pruebas correspondientes en el hecho y así confirmar cómo ocurrió este accidente mortal.

