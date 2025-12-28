domingo 28 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El trágico episodio ocurrió este domingo por la mañana en la cancha del Club Atlético Ferroviario, donde un hombre de 55 años falleció tras sufrir un accidente durante un partido de fútbol. Con el correr de las horas, se confirmó que la víctima era Daniel Archilla, dirigente del Merengue.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
tragedia en chimbas: jugaba al futbol, golpeo su cabeza con un arco, convulsiono y fallecio
Grave

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció
atrapan a un hombre que intento robar un auto en capital
Flagrancia

Atrapan a un hombre que intentó robar un auto en Capital

Durante el mediodía, el club Colón Junior expresó públicamente su pesar a través de las redes sociales, donde confirmó el fallecimiento de Daniel Archilla y lo recordó como un dirigente comprometido y una figura muy querida dentro de la institución, acompañando a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor.

image

El hecho ocurrió en la cancha del Club Atlético Ferroviario, ubicada sobre calle Barboza, a pocos metros de calle Salta. De acuerdo a fuentes policiales, el hombre se encontraba disputando el encuentro cuando, en una jugada cuyo contexto aún no fue precisado, golpeó su cabeza contra uno de los palos del arco.

Tras el impacto, Archilla cayó al suelo descompensado y comenzó a sufrir convulsiones. Las personas que se encontraban en el lugar solicitaron de inmediato la presencia de emergencias médicas e intentaron asistirlo hasta la llegada de la ambulancia.

El hombre fue trasladado en código rojo al Hospital Rawson, pero pese a la rápida intervención del personal médico, falleció poco después de su ingreso.

La víctima fue identificada en el lugar y, en las primeras horas posteriores al hecho, se trabajaba para notificar formalmente a sus familiares. El procedimiento quedó a cargo de personal de Comisaría 26ª, con intervención posterior de la UFI Delitos Especiales, que investigará las circunstancias del accidente.

En el lugar también se hizo presente personal de la División Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el hecho fatal.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un hombre de Rawson por material de abuso y explotación sexual infantil

Héroes navideños: cinco jóvenes rescataron a un hombre atrapado en un violento incendio

Alertan sobre un hombre que ejerce como psicólogo en San Juan sin estar matriculado

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Misterio por un hombre que se tiró de un cuarto piso en un coqueto hotel del microcentro

Un hombre se emborrachó y prendió fuego su casa: el drama de los padres y sus vecinos

Murió un hermano del cortista Guillermo De Sanctis a los 77 años

Video: heroica reacción de una policía para salvarle la vida a una bebé en Marquesado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragedia en chimbas: jugaba al futbol, golpeo su cabeza con un arco, convulsiono y fallecio
Grave

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación
Sorprendido

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció
Grave

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna
Tras las lluvias

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan
SMN

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan

Te Puede Interesar

Artífice de la Alianza Francesa, alma máter del auditorio y la vieja del Docke: las mil vidas de Carmen Renard y los documentos inéditos video
Historias

Artífice de la Alianza Francesa, alma máter del auditorio y "la vieja del Docke": las mil vidas de Carmen Renard y los documentos inéditos

Por David Cortez Vega
Presión cero, ilusión intacta: Lichi Sisterna y el Dakar que lo pone al lado del multicampeón Kevin Benavides video
Otra aventura en el desierto

"Presión cero, ilusión intacta": Lichi Sisterna y el Dakar que lo pone al lado del multicampeón Kevin Benavides

Hablaron sobre el impactante hallazgo de un tesoro de oro y plata en San Juan: ¿realidad o inocencia?
Minería

Hablaron sobre el impactante hallazgo de un tesoro de oro y plata en San Juan: ¿realidad o inocencia?

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Murió un hermano del cortista Guillermo De Sanctis a los 77 años