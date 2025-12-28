El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
El trágico episodio ocurrió este domingo por la mañana en la cancha del Club Atlético Ferroviario, donde un hombre de 55 años falleció tras sufrir un accidente durante un partido de fútbol. Con el correr de las horas, se confirmó que la víctima era Daniel Archilla, dirigente del Merengue.
Durante el mediodía, el club Colón Junior expresó públicamente su pesar a través de las redes sociales, donde confirmó el fallecimiento de Daniel Archilla y lo recordó como un dirigente comprometido y una figura muy querida dentro de la institución, acompañando a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor.
El hecho ocurrió en la cancha del Club Atlético Ferroviario, ubicada sobre calle Barboza, a pocos metros de calle Salta. De acuerdo a fuentes policiales, el hombre se encontraba disputando el encuentro cuando, en una jugada cuyo contexto aún no fue precisado, golpeó su cabeza contra uno de los palos del arco.
Tras el impacto, Archilla cayó al suelo descompensado y comenzó a sufrir convulsiones. Las personas que se encontraban en el lugar solicitaron de inmediato la presencia de emergencias médicas e intentaron asistirlo hasta la llegada de la ambulancia.
El hombre fue trasladado en código rojo al Hospital Rawson, pero pese a la rápida intervención del personal médico, falleció poco después de su ingreso.
La víctima fue identificada en el lugar y, en las primeras horas posteriores al hecho, se trabajaba para notificar formalmente a sus familiares. El procedimiento quedó a cargo de personal de Comisaría 26ª, con intervención posterior de la UFI Delitos Especiales, que investigará las circunstancias del accidente.
En el lugar también se hizo presente personal de la División Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el hecho fatal.