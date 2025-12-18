jueves 18 de diciembre 2025

Inconsciente

Un hombre se emborrachó y prendió fuego su casa: el drama de los padres y sus vecinos

El hombre estuvo tomando hasta la madrugada y luego de prender fuego, se quedó dormido en el garaje.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Bomberos de la zona lograron apagar el incendio que provocó el hombre bajo los efectos del alcohol.

Un hombre de 42 años se puso a tomar alcohol en el interior de la vivienda familiar, se quedó dormido y la propiedad se incendió por completo en la madrugada de este jueves.

Un familiar declaró que su pariente: “Tomó alcohol y lo mezcló con medicamentos, por lo que se quedó dormido mientras la casa ardía”.

En el frente de la propiedad, sus parientes dijeron que “los tiene hartos". "Se lo llevan en cana, lo sueltan y vuelve a hacer desastre. Vive drogado”, manifestaron.

El interior de la propiedad registra daños totales. Está ubicada en las inmediaciones de calles Antártida Argentina y Río Diamante, en Barrio Municipal del departamento Las Heras, a escasos minutos de la capital mendocina.

Ante la presencia de humo, los vecinos llamaron al 911 y a los pocos minutos se puso en marcha un operativo que incluyó la presencia de personal de bomberos voluntarios y policías.

Al lugar también arribó personal médico del SEC, Servicio de Emergencias Coordinado, quienes asistieron al hombre, le aplicaron oxígeno y lo trasladaron a un hospital por estar intoxicado por inhalación de humo y alcoholizado.

Vecinos también indicaron que “estuvo muchas veces internado por consumo de drogas. No trabaja y tiene deudas por todos lados”. “Sus padres tienen alrededor de 80 años y no saben qué hacer con él”, manifestaron

El Ministerio Público Fiscal dejó las actuaciones en mano de su personal de Oficina Fiscal Las Heras y Policía Científica arribó al lugar para realizar las pericias de rigor.

FUENTE: Crónica

