jueves 18 de diciembre 2025

Preso

Cayó "Tractorcito" Cabrera, el mítico socio del "Gordo" Valor

Daniel "Tractorcito" Cabrera, también conocido el "el Rey de la Fuga", cayo por el aberrante delito de robo a una anciana y abuso de su nieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Daniel Agustín "Tractorcito" Cabrera, de 64 años, reconocido por ser un integrante de la tristemente célebre "superbanda" de Luis "El Gordo" Valor, fue detenido en las últimas horas en Pilar. La banda de Valor era conocida por sus asaltos a blindados a finales de los años 80 y durante la década del 90.

Cabrera fue arrestado por una brigada del Grupo Especial Halcón de la Policía bonaerense cerca de las 5:30 de este jueves. El operativo fue el resultado del trabajo de investigación del Registro de Capturas de la Fiscalía General del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y de los fiscales Federico Soñora y Martín Borgnia, de la UFI N° 4. La detención, realizada por la División Operativa de Ejecución de Capturas, se llevó a cabo en su casa ubicada sobre la ruta 8.

Cargos y vínculos delictivos recientes

"Tractorcito" Cabrera fue detenido junto a un cómplice, identificado como Sebastián Ignacio Baratay Ortiz (27). Ambos están acusados de un asalto cometido el pasado 2 de octubre en Moreno, en la localidad de Las Catonas. En ese hecho, la dueña de casa, de 77 años, sufrió el robo de $700.000 pesos y $600 dólares, además de varios objetos de valor.

Además, a Cabrera y su cómplice se les imputa el abuso sexual con acceso carnal de una joven.

Al momento de la detención, Cabrera contaba con dos pedidos de captura activos: uno reciente emitido por el Juzgado de Garantías N° 2 de Moreno y otro solicitado por la Justicia de La Rioja por una causa del año 2010. El histórico delincuente había recuperado su libertad el 15 de diciembre del año pasado de la Unidad 19 (Colonia Penal) de Ezeiza.

Modalidad y evidencia secuestrada

Los investigadores también vinculan a Cabrera y Baratay Ortiz con otros hechos. Se les investiga por un intento de robo a un almacén en Virrey del Pino, La Matanza. En este intento de asalto, ocurrido el 12 de septiembre, los sospechosos llegaron vestidos con camperas con las siglas PFA (Policía Federal Argentina) y simularon un allanamiento. El dueño del comercio se defendió disparándoles, forzando a los ladrones a escapar sin concretar el robo.

En el allanamiento a la propiedad de Cabrera, que cuenta con múltiples condenas previas por robos, se secuestraron dos teléfonos celulares, el vehículo presuntamente utilizado en el asalto de Moreno, y ropa y uniformes completos de la Policía Federal, incluyendo chalecos, pasamontañas y herramientas de corte, lo que sugiere logística profesional para simular procedimientos.

La Justicia ha ordenado el traslado de Cabrera a la Comisaría 7° de Moreno.

Historial de fugas y prontuario

Daniel Cabrera es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad debido a su historial delictivo que data de 1980. Fue considerado un experto en escabullirse de las rejas, ganándose el apodo de "delincuente de las mil fugas".

Entre sus escapes más notorios se encuentran:

  • Fuga de Villa Devoto (1998): Logró escaparse del penal.
  • Fuga del Departamento Central de la Policía Federal (2000): Salió caminando por la puerta principal junto a dos sospechosos del crimen del vicepresidente paraguayo Luis María Argaña.

Luego de la fuga del 2000, fue recapturado dos meses después e imputado por el robo a un banco en Bahía Blanca, siendo condenado a 11 años de prisión. Aunque llegó a acumular condenas por 33 años, apelaciones y fallos judiciales le permitieron recuperar la libertad o recibir beneficios.

Su captura actual fue facilitada por el avance de la tecnología y las cámaras de seguridad, que resultaron clave para identificarlo y dar con su paradero.

